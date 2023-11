IHK zeigt sich erfreut über Landesentscheidung zu Lang-Lkws

Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg zeigt sich positiv überrascht über die Entscheidung des Landes, den Einsatz sogenannter Lang-Lkw zu vereinfachen. Das ist einer Pressemitteilung zu entnehmen.

„Diese Entscheidung kombiniert Ökologie und Ökonomie. Gleichzeitig wird sie Unternehmen und Straßen entlasten. Die Landesregierung hat uns positiv überrascht.“ Dieses gemeinsame Fazit zieht Steffen Würth, Vize-Präsident der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, gemeinsam mit Marius Neininger, Vorsitzender des IHK-Ausschusses für Verkehr und Infrastruktur.

Konkret hat das Verkehrsministerium eine Abkehr vom bisherigen Regelkatalog beschlossen. Demnach soll ab 2024 überall dort die Fahrt mit längeren Fahrzeugen erlaubt sein, wo sie prinzipiell möglich ist. Bisher galt in Baden-Württemberg eine bundesweite Ausnahme. So durften Lang-Lkw nur in einem Fünf-Kilometer-Radius zur nächsten Autobahnanschlussstelle verkehren.

Marius Neininger betont: „Kaum ein Transportunternehmen konnte den Lang-Lkw so wirtschaftlich betreiben. Wenn die Landesregierung ihre Entscheidung tatsächlich umsetzt, ändert sich das. Dann können wir bei gleichem Gesamtgewicht mit weniger Fahrten mehr Güter transportieren.“ Wichtig sei jetzt, dass das Land auch das komplette Straßennetz in die Positivliste beim Bund eingeben wird. Nur so können sie entsprechend den Verkehr aufnehmen.