IHK-Online-Seminar vermittelt Wissenswertes zum Personengesellschaftsrecht

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg bietet am Mittwoch, 22. November, um 17 Uhr ein kostenfreies Online-Seminar unter dem Titel „Modernisierung des Personengesellschaftsrechts“ an. Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) tritt am 1. Januar 2024 in Kraft und hiermit auch eine Vielzahl von Änderungen.

In der Online-Veranstaltung werden die wesentlichen Änderungen des MoPeG vor allem für GbR dargestellt sowie die Registrierungspflichten beziehungsweise Vor- und Nachteile einer freiwilligen Registrierung im neuen Gesellschaftsregister aufgezeigt.

www.ihk.de/sbh/veranstaltungen anmelden