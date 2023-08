IHK informiert wegen geplantem PFAS–Verbot betroffene Unternehmen am 28. August

Im Zusammenhang der EU–Konsultation zu einem PFAS–Verbot informiert die Industrie– und Handelskammer (IHK) Schwarzwald–Baar–Heuberg bei einer Onlineveranstaltung am Montag, 28. August, ab 16 Uhr rund um den Beschränkungsvorschlag sowie einen Handlungsleitfaden für Unternehmen. Interessierte Firmenvertreter können sich online über www.ihk.de/sbh/pfas oder über IHK–Homepage www.ihk.de/sbh (Eingabe der Dokumentennummer: 5718286 im Suchfeld) anmelden.

PFAS, sogenannte per– und polyfluorierte Alkylverbindungen finden sich laut IHK–Mitteilung nicht nur in unzähligen Produkten des täglichen Lebens, wie etwa Outdoorbekleidung, Pfannenbeschichtungen oder Kosmetika. Wegen ihrer besonderen Eigenschaften, wie hohe thermische oder chemische Stabilität sowie Langlebigkeit, zählten diese Stoffe zu elementaren Chemikalien in der deutschen Wirtschaft.

Wie IHK weiter mitteilt, könnten genau diese technischen Eigenschaften den PFAS–Stoffen zum Verhängnis werden, obwohl sie in zahlreichen Hightech–Produkten wie Fahrzeugen, in der Medizin– und Umwelttechnik, im Bereich der Erneuerbaren Energien, in Halbleitern und vielen anderen Anwendungsgebieten zum Einsatz kommen.

Die Hintergründe dazu erläutert IHK–Umweltreferent Marcel Trogisch: „Der Beschränkungsentwurf zielt momentan auf ein pauschales Verbot ab, mit dem Ziel, die Herstellung und Verwendung aller PFAS zu verbieten, unter anderem auch das Inverkehrbringen von PFAS–haltigen Erzeugnissen in die EU.“