Tuttlingen

Hubertusmesse in der Wallfahrtskirche Dreifaltigkeitsberg

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Die Jagdhornbläsergruppe Tuttlingen und der Singkreis Le Chörle aus Harthausen/Epfendorf gestalten musikalisch in der Wallfahrtskirche auf dem Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen am Sonntag, 29. Oktober, um 9.

Veröffentlicht: 18.10.2023, 10:21 Von: sz