HSW feiert 553 Jahre Betriebszugehörigkeit

In der Faces Lounge im Légère Hotel in Tuttlingen hat am 23. November die traditionelle Jubilarfeier der Henke-Sass, Wolf GmbH stattgefunden. Gefeiert wurden laut Unternehmensmitteilung in festlichem Ambiente insgesamt 553 Jahre Betriebszugehörigkeit aller Mitarbeiter, die im Jahre 2023 ein Jubiläum haben oder nach über zehn Jahren Henke Sass Wolf in den Ruhestand verabschiedet wurden.

Gemeinschaftlich loyal und mit viel Verbundenheit zum Unternehmen seien die Mitarbeiter täglich mit viel persönlichem Engagement und Einsatz für Henke Sass Wolf tätig, heißt es . Für die langjährige Verbundenheit und die Loyalität dieser wertvollen Mitarbeiter*innen wurden diese von der Geschäftsleitung Herrn Henner Witte und Herrn Michael Appl besonders geehrt. In Zeiten des Fachkräftemangels und immer kürzer andauernden Beschäftigungsverhältnissen ist dies ein besonders positives Signal für Henke Sass Wolf als Arbeitgeber der Medizintechnik-Region Tuttlingen. Als familiengeführtes Unternehmen setzt Henke Sass Wolf am Konzernsitz auf eine exzellente Förderung der Beschäftigten. Durch etablierte Ausbildungsmodelle sowie interne Weiterentwicklungskonzepte verbunden mit der entsprechenden Wertschätzung sei es das erklärte Ziel, die Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden.

Geehrt wurden für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit: Alexander Biel, Ömer Cicek, Franko Medenica, Cindy Ohlandt, Yvonne Pfaff, Kevin Platzer, Simon Raidt, Ute Schellhammer, Paul Philipp Schilling, Michael Speck, Holger Sterk, Viktor Zimmermann; 25 Jahre Betriebszugehörigkeit: Ertugrul Bagci, Holger Kaiser, Osman Kusur, Christoph Marginean, Rolf Störk; 30 Jahre Betriebszugehörigkeit: Tanja Simone Atzeni, Daniela Störk, Waree Gröning; 35 Jahre Betriebszugehörigkeit: Christian Hauser

In den Ruhestand verabschiedet wurden nach zwölf Jahren HSW: Peter Wiech; Nach 21 Jahren HSW: Sonja Keller; Nach 26 und 28 Jahren HSW: Manfred Braun und Bruno Silvester Kempter; Nach 31, 32 und 33 Jahren HSW: Dieter Panthen, Anne-Marie Pliquett, Andreas Truckenbrodt;