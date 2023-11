HSG Baar zeigt vor heimischer Kulisse eine souveräne Vorstellung und gewinnt

Der Tabellenführer HSG Baar hat sich auch gegen Albstadt II keine Blöße gegeben und ist weiterhin ohne Punktverlust. Die HSG Rietheim-Weilheim verlor knapp gegen Aufsteiger Onstmettingen. Streichen und Fridingen/Mühlheim II teilten sich die Punkte. Bei den Frauen ging die HSG Rietheim-Weilheim beim TV Spaichingen unter.

Bezirksliga Männer

TV Onstmettingen - HSG Rietheim-Weilheim 26:25 (14:14). Es war von Beginn an ein sehr kampfbetontes Spiel, was auch zu zwei roten Karten führte. Dabei konnten die Onstmettinger in der ersten Halbzeit nicht ein einziges Mal in Führung gehen. Nach dem Wechsel erzielte der TVO dann erstmals die Führung. Die Gastgeber zogen nun auf vier Tore davon und retteten am Ende einen knappen Vorsprung über die Zeit. Beste Torschützen: Heim: Florian Weber 11, Gast: Till Oeschger 12/6.

TV Streichen - HSG Fridingen/Mühlheim II 26:26 (16:15). Es war von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe. Ständig wechselte die Führung, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidende Vorteile erspielen konnte. Der TVS startete gut in die zweite Halbzeit und setzte sich mit vier Toren ab. Doch nun profitierte die HSG von den vielen technischen Fehlern des TVS und lag beim 21:22 wieder vorne. Mit einem starken Schlussspurt holte Streichen noch einen nicht ganz unverdienten Punkt. Beste Torschützen: Heim: Marco Jenter 7/6, Gast: Max Zumbroich 6.

HSG Baar - HSG Albstadt II 31:26 (16:11). Die Gäste eröffneten den Torreigen und sie konnten bis zum 10:9 in der 24. Minute gut mithalten. Dann wurde die HSG Baar immer besser in der Abwehr und setzte sich mit schnellen Gegenstößen bis zur Halbzeit mit fünf Toren ab. Nach dem Wechsel bauten die Gastgeber ihren Vorsprung auf acht Tore aus. Die Gäste kämpften sich noch einmal auf zwei Tore heran (25:23), doch mit einem 4:0-Lauf machte der Tabellenführer den Sack zu. Beste Torschützen: Heim: Thomas Ulrich 7, Gast: Raphael Forster 9/4.

TV Weilstetten III -VfH Schwenningen 21:31 (11:16). Im Laufe der ersten Halbzeit leisteten sich die Weilstetter einige Ballverluste, die der Gegner nutzen konnte um sich auf 16:11 abzusetzen. Die Hausherren machten auch in Hälfte zwei technische Fehler. So machte es Schwenningen deutlich und siegte letztlich auch in der Höhe verdient. Beste Torschützen: Heim: Daniel Drach 7/2, Gast: Julian Bußhardt, Patrick Unterholzer, Patrick Teubert je 5.

HSG Hossingen-Meßstetten - HK Ostdorf/Geislingen 38:28 (16:18). Bis zur Halbzeit konnte sich die HK leichte Vorteile erspielen. Bis zum 24:23 war es ein offener Schlagabtausch. Die HSG nutzte ihre Chancen besser und setzte sich noch sicher durch. Beste Torschützen: Heim: Jonas Hauser 13/4, Gast: Jan Alexander Riccobono 8/1,

Bezirksliga Frauen

TV Spaichingen - HSG Rietheim-Weilheim 43:13 (18:10). Vor heimischem Publikum zeigten die Spaichingerinnen von Beginn an eine konzentrierte Leistung und standen sehr sicher in der Abwehr. In der zweiten Halbzeit resignierten die Gäste dann und so wurden sie von den schnellen Angriffen des TVS förmlich überrannt. Mit diesem Kantersieg wahrte der TVS seine weiße Weste und baute die Tabellenführung aus. Beste Werferinnen: Heim: Thea Baier 10, Nin Palilla 8, Gast: Nadine Hipp 3/2, Jule Hipp 3,