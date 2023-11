HSG Baar sinnt auf Revanche

Für die überbezirklich spielenden Handball-Teams aus dem Kreis Tuttlingen stehen interessante Aufgaben an. Und die HSG Baar hat in der Landesliga der Frauen mit der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell noch ein Hühnchen zu rupfen.

Oberliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim ‐ H2Ku Herrenberg (Sa.,17.30 Uhr, Sepp-Hipp-Halle Fridingen). Vor voller Hütte will die Donautal-HSG dem Gast aus Herrenberg das Leben schwer machen. Dieses Mal fordert Trainer Klaus Hüppchen von seinen Spielerinnen, über 60 Minuten „stark im Kopf“ zu sein, um den Wettkampf anzunehmen, was in Nürtingen nicht über das ganze Spiel funktioniert habe. Da hätten sich seine Spielerinnen von den „Randbedingungen“, wie Hüppchen es ausdrückt, beeindrucken und ablenken lassen.

Mit Herrenberg kommt der aktuell Zweitplatzierte (8:4 Punkte) der Oberliga ins Donautal. „Das wird noch einmal eine Stufe härter als gegen Nürtingen. Sie haben zwei gute Kreisläuferinnen und eine gute Torhüterin. Da müssen wir gegen die kompakte 6:0-Deckung arbeiten und den Abwehrblock in Bewegung bringen. Dazu müssen wir selbstbewusst auftreten, Lücken aufreißen ‐ Tor“, erklärt Hüppchen die Marschroute. Denn dass sie es können, bewiesen seine Spielerinnen bei der Aufholjagd in der zweiten Hälfte, als man einen Elf-Tore-Rückstand fasst egalisieren konnte. „Und dann glaube ich, dass wir ein gutes Spiel sehen werden“, so Hüppchen.

Verbandsliga Männer

SG Degmarn-Oedheim ‐ HSG FridingenMühlheim 25:33 (13:17). ‐ HSG Fridingen/Mühlheim ‐ SpVgg Mössingen (Sa., 20.15 Uhr, Sepp-Hipp-Halle Fridingen). An Allerheiligen musste die Donautal-HSG bei der SG Degmarn-Oedheim ran. „Fünf Stunden im Auto am Feiertag ‐ da kann man sich Besseres vorstellen“, meinte Trainer Deniz Parlak lakonisch, doch für die lange Anreise belohnten sich seine Mannen mit dem ersten Auswärtssieg der Saison. „Das war enorm wichtig, dass wir auswärts punkten. Der Gegner war schwer bespielbar, obwohl er tabellarisch hinter uns steht“, so Parlak. Trotz zweier kleiner Schwächephasen, in denen die Abwehr nicht ganz sicher stand und sich die HSG einige technische Fehler leistete, hatte der Gast die Partie im Griff. Degmarn-Oedheim erlangte beim 6:5 nur einmal im Spiel die Führung. „Meine Jungs waren hochmotiviert und haben auch nach Tempogegenstößen viele einfache Tore erzielt. So haben wir dann im letzten Drittel die Weichen für den Erfolg gelegt“, so Parlak.

Bereits am Samstag geht es für die Mannschaft weiter, wenn der Aufsteiger aus Mössingen in der Sepp-Hipp-Halle erwartet wird. „Wir haben jetzt drei Siege in Folge eingefahren. Den Schwung möchten wir gegen Mössingen mitnehmen. Wir freuen uns auf die Partie, auch die Jungs haben Bock drauf. Und wie bereits gesagt: Wir wollen daheim ungeschlagen bleiben!“

Landesliga Männer

HSG Rottweil ‐ TV Spaichingen (Sa., 20 Uhr, Doppelsporthalle Rottweil). Der TV Spaichingen reist selbstbewusst zum Nachbarschaftsduell beim Aufsteiger aus Rottweil. Den zuletzt guten Leistungen will die Mannschaft von Trainer Alexander Job weitere Erfolgserlebnisse nachlegen. Unter der Woche war das Training erkrankungs- und verletzungsbedingt nur eingeschränkt möglich, doch Job geht davon aus, dass am Wochenende seine Truppe vollzählig wird. Dominik Wetzel, Andreas Gassner und Torhüter Paul Merkt sind angeschlagen, sollten am Samstag aber wieder auf die Platte gehen. „Wir müssen uns auf die aggressive und körperliche Spielweise von Rottweil einstellen und gegen die 3:1-Abwehr gute Lösungen finden. Dann machen wir es wie bisher. So waren wir bislang erfolgreich“, gibt Job die Marschrichtung vor. Nicht aus den Augen will man die starken Timo Hildebrand und Nico Singer lassen und auch den Rest der Mannschaft nicht unterschätzen, schärft Job ein. Nach vier Spieltagen belegt der TVS den dritten Platz (5:3 Punkte), die HSG ist aktuell das Schlusslicht der Liga mit erst einem Sieg und 2:6 Punkten.

Landesliga Frauen

SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell ‐ HSG Baar (Sa., 18.15 Uhr, Reuchlin-Sporthalle Bad Liebenzell). „Der Gegner ist uns nicht in guter Erinnerung geblieben“, erklärt HSG-Trainer Oliver Ulrich. Denn: In der vergangenen Saison unterlag man den SG beide Male knapp. „Da war mehr drin gewesen, aber wir haben in der vergangenen Spielzeit Lehrgeld bezahlt. Wir haben mit Hirsau/Calw/Bad Liebenzell noch zwei Rechnungen offen“, sagt Ulrich. Und die Zeichen stehen nicht schlecht. Die HSG Baar steht nach drei Siegen aus drei Partien an Platz zwei der Tabelle, der Gastgeber rangiert mit 3:5 Punkten auf Platz neun. In Bad Liebenzell erwartet der HSG-Coach eine schlagfertige Truppe, die robust zu Werke geht und aus einer kompakten Abwehr agiert. „Da gilt es, Mittel und Wege zu finden, denn wir spielen auf Sieg, wollen an die guten Leistungen anknüpfen.“ Dabei müssen sich Ulrichs Spielerinnen in der harzfreien Halle auf ein etwas anderes Spiel einstellen als gewohnt.