HSG Baar schießt Tabellenführer Neckartenzlingen mit 29:19 ab

In der Oberliga hat die HSG Fridingen/Mühlheim gegen Frisch Auf Göppingen eine herbe Niederlage einstecken müssen. Der TV Aixheim hat sein letztes Heimspiel in der Landesliga vor eigenem Publikum aus der Hand gegeben. Der TV Spaichingen hingegen feierte auswärts einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. In der Landesliga der Frauen feierten sowohl die HSG Fridingen/Mühlheim II als auch die HSG Baar Heimsiege.

Oberliga Frauen

Frisch Auf Göppingen II - HSG Fridingen/Mühlheim 48:31 (22:13). „Verwunderlich war die Niederlage nicht, aber ich hätte mir doch gewünscht, dass das Ergebnis enger ausfällt“, konstatierte HSG-Trainer Klaus Hüppchen nach der deftigen Niederlage bei der Göppinger Reserve. Die war gespickt mit Spielerinnen der ersten Mannschaft und Junioren-Nationalspielerinnen. „Wir haben gut ins Spiel gefunden, aber beim 10:10 sind sie einfach auf 15:10 weggezogen. Diese fünf Minuten haben Göppingen dann gereicht“, so Hüppchen. Einfache Fehler seiner Spielerinnen spielten dem übermächtigen Gastgeber dann in die Karten. „Wir haben dann Probleme im Angriff und in der Abwehr mit der physischen Spielweise gehabt. Da haben wir keine Mittel gefunden und uns den Schneid abkaufen lassen“, bilanzierte der HSG-Coach. Aus 65 Angriffe brachte Göppingen 48 Tore zustande. „Das ist schon eine Top-Quote, die wir nicht haben. Sie waren uns individuell und als Mannschaft überlegen“, musste Hüppchen die Niederlage anerkennen. Im neuen Jahr geht es für die HSG dann daran, sich im Abstiegskampf zu behaupten. - HSG Fridingen/Mühlheim: Jessica Schulz, Josephina Schlenker (4), Hannah Wirth (1), Sara Schwarz (5), Celia Parlak, Burcin Özgentürk (5), Patricia Rebholz (2), Nicole Hess (4/1), Vanessa Fritz (3/1), Mara Schiele (2), Caterina Schwarz (2), Miriam Höfig, Svenja Diesenberger (2), Anna-Lena Gögelein (1).

Landesliga Männer

SG Dunningen/Schramberg - TV Spaichingen 35:39 (18:21). Der TV Spaichingen hat im Lokalduell die Nerven bewahrt und nach der längeren spielfreien Zeit ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Die Primstädter führten in dem torreichen Spiel von Beginn an und ließen keinen Zweifel daran aufkommen, wer an diesem Abend als Sieger aus der Halle gehen wird, auch wenn die SG einige Male am Ausgleich kratzte. „Es war aber nie so, Angst haben zu müssen, dass das Spiel kippen könnte. Wir haben das Spiel verdient gewonnen“, resümierte TV-Trainer Alexander Job.

Spaichingen übernahm schnell im Spiel das Heft des Handelns, führte bis zur Halbzeitpause mit drei Toren Vorsprung. Auch nach dem Pausentee das gleiche Bild: Die Gäste blieben in Führung, hielten den Gastgeber stets mit drei Toren auf Distanz. Nach gut 40 Minuten gelang dann mit dem 23:29 der Ausbau der Führung auf sechs Tore. Diesen Vorsprung konnte die SG nicht mehr wettmachen, der TV Spaichingen brachte den Sieg sicher über die Zeit. „Unsere Angriffsleistung war absolut top. Auf allen Positionen waren wir torgefährlich und haben vom Kreis, aus dem Rückraum und von den Außenpositionen viele Tore erzielt. Die unglaubliche Energie, die wir in den Angriff gesteckt haben, hat uns dann in der Abwehr gefehlt“, sagte Job. 35 Gegentreffer sprachen aber auch für die Angriffswucht des Gastgebers. „Wir waren wacher und hatten die bessere Präsenz und Körpersprache. Aber Dunningen/Schramberg hat ebenfalls gute Angriffsspieler, die dynamisch und mit Körpereinsatz agieren. Wir haben hier gegen einen guten Gegner gespielt“, so der TVS-Coach.

Trotz einiger hektischen Phasen im Spiel der Gäste behieten die Mannen von TV-Trainer Job unter dieser Drucksituation die Nerven. „Meine Jungs haben eine starke Mannschaftsleistung gezeigt und sind in dieser Drucksituation, unbedingt punkten zu müssen, nicht nervös geworden. In der Rückrunde wollen wir einige Plätze gutmachen und nach oben rücken“, sagte Job abschließend. - TV Spaichingen: Felix Vorwalder (5), Fabian Schuhmacher (2), David Baier (6/1), 6 Patrick Sindele (6), Florian Merkt (2), Jonas Hagen, Fabian Simmerer (6), Paul Merkt, Nick Wenzler (7), Andreas Gassner, Paul Roscic, Nico De Bellis, Julian Gutmann (5), Dominik Wetzel.

TV Aixheim - TV Weilstetten II 29:30 (18:13). „Das Ergebnis ist absolut bitter“, ärgerte sich Aixheims Trainer Manuel Schmelovski auch am Morgen nach dem verpatzten Heimauftritt gegen die Weilstetter Reserve - zumal der Gastgeber zur Halbzeitpause souverän mit fünf Toren Vorsprung geführt hatte.

Der erste Durchgang lief nach Plan für die Aixheimer. Schmelovskis Team hatte den besseren Start und den gegnerischen Kreisläufer im Griff. „Wir hatten uns so viel vorgenommen und wollten nach der Pause so weitermachen wie im ersten Durchgang. Aber wir haben dann komplett den Faden verloren und waren harmlos - im Angriff und in der Abwehr“, sagte Schmelovski. In der 41. Minute wurde Heiko Honer nach einer „zweifelhaften roten Karte“ (Schmelovski) des Feldes verwiesen. Florian Efinger und Pfilip Klingseisen mussten verletzt ausgewechselt werden. Diesen Bruch im Spiel konnte Aixheim nicht mehr auffangen und gab das Spiel aus der Hand. „Wir haben völlig den Zugriff verloren und Weilstetten hat gemerkt, dass für sie da was drin ist. Wir haben Weilstetten zum Torwerfen eingeladen“, musste Schmelovski mitansehen, wie die Partie seiner Mannschaft entglitt. „Wir müssen das cleverer spielen und die technischen Fehler abstellen. So ist es einfach superbitter, wie wir das Spiel vor der Winterpause so wegschenken“, war der Ärger des TV-Trainers auch einen Tag noch nicht verraucht. Auf den TV Aixheim warten allerdings in der Runde nur drei Auswärtsaufgaben und sechs Heimspiele. - TV Aixheim: Christoph Scharf, Benno Bosch (2), Florian Scharf (1), Philip Klingseisen (2), Michael Klaritsch (8/1), Philip Hauser (1), Heiko Honer (2), Christoph Link, Niklas Haller (2), 14 Florian Efinger (1), Marius Bühler, Axel Baumann (2), Andreas Scholz (3), Janik Honold (5).

Landesliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II - SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 31:29 (15:13) . „Ich war so gebannt von dem Spiel, dass ich erst in der letzten Spielminute geschnallt habe, dass wir gewinnen“, freute sich HSG-Trainerin Stephanie Parlak nach dem Heimsieg.

Dabei knirschte es beim Start in die Partie gewaltig im Getriebe der Donautal-HSG. „Hirsau hat einen enorm langsamen Handball im Angriff gespielt. Da haben wir uns einlullen lassen. Was in den letzten beiden Spielen so gut funktioniert hatte, wollte diesmal einfach nicht gelingen“, so Parlak. Zur Halbzeitpause stand ein knapper Vorsprung zu Buche. Doch dann stellte sich die HSG-Reserve besser auf das Angriffsgebaren der Gäste ein. „Die haben immer die gleichen Wechsel und Spielzüge vorgetragen“, berichtet Parlak. Ihre Damen packten dann zu, schlossen ihre Angriffe konsequent ab und ließen auch keine Sieben-Meter liegen. „Ich hatte keine Zweifel während des Spiels, denn ich habe meinem Angriff vertraut“, resümierte Parlak. Damit siegte die zweite Damenmannschaft der Donautal-HSG zum dritten Mal in Folge. - HSG Fridingen/Mühlheim: Sabrina Müller, Jule Butsch, Melissa Karl (2), Lena Tröger (4), Celia Parlak (4), Alina Neff (2), 8 Luisa Leibinger (3), Celine Rotte (1), Anika Hipp (5), Judith Bell, Sophie Dreher (1), Sara Schwarz (1), Vanessa Fritz (8/5).

HSG Baar - TSV Neckartenzlingen 29:19 (12:7). „Ich habe noch ein bisschen Schnappatmung“, scherzte HSG-Trainer Oliver Ulrich nach dem traumhaften Jahresabschluss vor heimischer Kulisse. Den bislang ungeschlagenen Tabellenführer schickte die HSG Baar mit 29 Treffern nach Hause und ließ selbst gegen die Top-Mannschaft nur 19 Gegentreffer zu. „Wir sind niemals chancenlos, aber der eine oder andere in der Halle hat bestimmt gestaunt. Das war eine Top-Leistung, bei der wir unsere Heimstärke gezeigt haben. Egal, vor welche Aufgaben wir gestellt wurden, unsere junge Spielerinnen haben immer eine passende Antwort gefunden. Da haben wir dem Tabellenführer nicht nur ein Bein, sondern beide Beine gestellt“, jubelte Ulrich nach dem Coup seiner Mannschaft.

Und die HSG führte nicht nur souverän zur Halbzeitpause, sondern führte den TSV bis zur Schlusssirene vor. „Die Köpfe waren frei, wir haben ohne Druck, aber mit absolutem Willen gespielt. Dazu hat uns heute unsere absolute Diszipliniertheit über 60 Minuten belohnt. Das sollen die Spielerinnen jetzt genießen, denn so ein Spiel erlebt man nicht jeden Tag“, lobte Ulrich seine Mannschaft. - HSG Baar: Anika Sattler, Elisa Voßeler, Laura Stern (6), Nicole Walter (1), Luisa Köller (6/4), Larissa Schuler (3), Leonie Gerstmann, Lisa Burkard (4), Laura Kreutter (2), Annkatrin Irion, Nina Esslinger (3), Lena Walter (2), Kim Irion (2).