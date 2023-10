HSG Baar nimmt Favoritenrolle im Lokalderby an

Bei den überbezirklich spielenden Handballteams greifen die Herren der HSG Fridingen/Mühlheim gegen den TSV Bönnigheim nach dem ersten Auswärtserfolg. Bei den Damen steigt in der Trossinger Solweghalle das Landesliga-Derby zwischen der HSG Baar und der HSG Fridingen/Mühlheim II. In der Herren-Landesliga will der TV Spaichingen die Heimspiel-Serie mit einem Sieg abschließen, der TV Aixheim auswärts die SG Schorndorf ärgern.

Verbandsliga Männer

TSV Bönnigheim ‐ HSG Fridingen/Mühlheim (Sa., 20 Uhr). Nach dem ersten Heimerfolg beim 37:24 gegen die Sportunion Neckarsulm greift die HSG Fridingen/Mühlheim nun nach dem ersten Auswärtssieg. Dazu müssen die Mannen von Trainer Deniz Parlak weit fahren ‐ Gegner ist der TSV Bönnigheim. „Wir fahren bei solchen Auswärtsspielen immer zeitig los, da man sich nie sicher sein kann, wie die Situation auf der A81 oder B27 ist. Vor Ort gehen wir dann an die frische Luft, laufen gemeinsam noch eine kleine Runde“, erklärt Parlak, wie man die Anfahrten von mehr als zwei Stunden aus den Knochen bekommt. Hellwach will man dann dem Gastgeber zu Leibe rücken. „Wir wollen die guten Momente aus dem Heimspiel mitnehmen und konservieren. Und wir wollen unser erstes Auswärtsspiel gewinnen“, fordert Parlak.

Dabei trifft die Donautal-HSG auf einen schwer einzuschätzenden Aufsteiger, der mit zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage in die Saison gestartet ist und im letzten Spiel dem VfL Pfullingen II (30:34) knapp unterlag, die SU Neckarsulm (37:26) hingegen deutlich schlug. „Wir wissen nicht viel über den Aufsteiger, konnten uns aber Videos anschauen. Sie sind sehr heimstark und spielen wie Neckarsulm auch mit einer kompakten 6:0-Deckung“, so Parlak. Besonders im Auge behalten muss der Gast die Bönnigheimer Angreifer Dominic Zäh und Jonas May, mahnt der HSG-Coach. Selbst will der Gast von der Donau mit seiner stabilen Abwehr agieren, aus der „wir viele einfache Tore mit unserem Tempospiel machen wollen“, so Parlak. Funktioniere das nicht, will er seine Mannschaft variabler agieren lassen, um zu punkten. Auf der Torhüterposition muss Parlak weiter auf sein Torhüter-Gespann verzichten. Somit kehrt Andreas Epple wieder zwischen die Pfosten zurück, „mit dem wir Gespräche geführt haben und der sich opfert“, obwohl er seine Karriere beendet hatte, sagt Parlak.

Landesliga Männer

TV Spaichingen ‐ TV Bittenfeld III (Fr., 20 Uhr, Unterbachhalle Spaichingen). Der TV Spaichingen will die Derbyniederlage gegen den TV Aixheim aus den Kleidern schütteln und die Serie von drei Heimspielen hintereinander mit einem Erfolgserlebnis abschließen.

Patrick Sindele hat die Woche wieder trainiert und ist für das Freitagabendspiel fit. Lars Fetzer hingegen hat sich die Schulter ausgekugelt und fällt bis auf Weiteres aus. „Das ist ein herber Verlust“, sagt Trainer Alexander Job, der eine Truppe aus Bittenfeld erwartet, die gern junge Spieler aus der zweiten Mannschaft in der dritten Garde spielen lässt. Ins Kontor schlägt dem Gastgeber aber der ungewohnte Spieltermin am Freitag. „Damit fällt uns der wichtigste Trainingstag der Woche weg, wo ich alle Spieler beisammen habe. Da holen wir uns sonst die Sicherheit in den Spielabläufen und für unser Spielsystem. Es bringt nur wenig, wenn ich unter der Woche nur acht Feldspieler und drei Torhüter im Training habe. Aber ich rechne uns gute Chancen aus, dass wir uns mit einem Heimsieg Selbstvertrauen holen. Das brauchen wir jetzt. Wir werden alles reinwerfen!“

SG Schorndorf ‐ TV Aixheim (So., 18 Uhr). Für den TV Aixheim geht es auswärts zum Aufsteiger aus Schorndorf, der sich mit dem TVA zum Saisonstart den fünften Tabellenplatz teilt ‐ wie der Gast aus zwei Partien einen Sieg und ein Remis. „Als Aufsteiger ist Schorndorf bis jetzt gut gestartet. Sie spielen ein ähnliches System wie wir. Das kommt uns zugute“, ist TV-Trainer Manuel Schmelovski frohen Mutes. Wenn nur nicht die lange Anfahrt wäre. „Sonntag 18 Uhr Anpfiff in Schorndorf ‐ das ist dann schon eine mentale Geschichte“, sagt Schmelovski, der seine Mannschaft darauf einstellen will. Auch auf die Spielweise der SG: „Die agieren mit einer klassischen 6:0-Abwehr und setzen aufs Tempospiel. Wir haben uns im Training auf die Rückraumangriffe vorbereitet. Aber unser Ziel ist es, auf uns zu schauen und unser Spiel gut durchzuziehen, dann haben wir gute Chancen, dieses Auswärtsspiel zu gewinnen.“ Drei angeschlagene Stammkräfte konnten in dieser Woche nicht mittrainieren und sind für den Auftritt bei der SG fraglich: Fabian Gruler (Schulter), Michael Klaritsch (Erkältung) und Janik Honold (Wade).

Landesliga Frauen

HSG Baar ‐ HSG Fridingen/Mühlheim (Sa., 17.25 Uhr, Solweghalle Trossingen). Die Reserve der Donautal-HSG ist zum Saisonstart gleich mehrfach vom Verletzungspech geplagt. Bei Carolin Gögelein ist ein Meniskusriss diagnostiziert worden und Leistungsträgerin Lara Reizner hat sich einen Bänderriss im Fuß zugezogen. Bei so vielen Ausfällen muss HSG-Trainerin Stephanie Parlak improvisieren ‐ und das vor dem Lokalderby bei der HSG Baar. „Wir können nicht mit der Mannschaft antreten, mit der wir die Landesliga geplant haben. Aber wir machen das Beste daraus“, sagt Parlak. Dafür werden zwei junge Spielerinnen der Oberliga-Mannschaft mitgenommen, und zwei Stammkräfte aus der A-Jugend stoßen ebenfalls zum Kader hinzu. „Die kennt Baar nicht, vielleicht können wir so mit einem Überraschungsmoment punkten“, hofft Parlak. Das hatte so zumindest über weiter Strecken gegen Zizishausen funktioniert. Doch das haben sich die „Späher“ von der HSG Baar ganz genau angesehen, weiß Parlak.

Und die „Späher“ dürften einiges gesehen haben, worauf man sich im Derby gefasst machen sollte. „Ja, ich habe mir den Aufsteiger angeschaut. Und was ich gesehen habe, beeindruckt mich“, sagt Baar-Trainer Oliver Ulrich. „Ich habe eine junge und sehr selbstbewusste Mannschaft gesehen, die ein gutes Tempospiel zeigt und eine gute Torhüterin hat“, führt Ulrich aus. Nichtsdestotrotz wolle man sich die Favoritenrolle nicht absprechen lassen. Ulrich weiter: „Meiner Mannschaft habe ich eingebläut, dass das kein Selbstläufer wird und wir eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen müssen, um zu gewinnen. Die Stimmung und die Kulisse wird uns zudem tragen“, sagt Ulrich. Nach dem guten Auftakt gegen die HSG Rottweil (25:19) müssten seine Spielerinnen nun nur noch die anfängliche Nervosität ablegen.