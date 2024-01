(leu) - Der Festivalkalender fürs kommende Jahr ist bereits gut gefüllt. In der näheren und weiteren Region geben sich zahlreiche Stars die Klinken in die Hand. Hier eine erste Übersicht über die vielen Termine 2024, vorwiegend Open-Airs und Zelt-Events.

Das Mega-Event ist natürlich wieder das Southside in Neuhausen (21. bis 23. Juni). Headliner sind Ed Sheeran, Deichkind, The Offspring, The Kooks, Feine Sahne Fischfilet, Avril Lavigne, K.I.Z, Sido, The Hives - insgesamt stehen bislang fast 70 Namen fest.

Der Honberg-Sommer in Tuttlingen (5. bis 21. Juli) ist bereits gut bestückt: Schiller (6. Juli), A-Cappella-Nacht (8. Juli), Martina Schwarzmann (9. Juli), Moka Efti Orchestra (11. Juli), Candy Dulfer (12. Juli), The League of Folk (14. Juli), Manfred Mann’s Earth Band (16. Juli), Matthias Reim (18. Juli), Kaffkiez (19. Juli) und Faber (21. Juli) treten in der Burgruine auf.

In Singen steigt wieder das Hohentwiel-Festival (21. bis 27. Juli). Bislang gebucht: In Extremo (26. Juli), Sportfreunde Stiller (27. Juli); das Burgfest findet zum Auftakt am 21. Juli statt.

Große Namen gibt es in Salem beim Open Air am Schloss: Deep Purple (18. Juli), Sting (23. Juli) und Pur (3. August) haben ihr Kommen zugesagt.

Das Meersburg-Open-Air bietet bislang zwei Acts: Kerstin Ott (6. Juni), Fäaschtbänkler (8. Juni).

In Markdorf spielen: Nico Santos (12. Juni), Vanessa Mai (14. Juni), Mando Diao (15. Juni). Die Besetzung für den 13. Juni steht noch nicht fest.

In Konstanz ist das Bodensee Stadion die Bühne des Campusfestivals am 10. und 11. Mai mit 40 Acts auf vier Bühnen.

Nochmals Konstanz: Bei den „Sommerkonzerten“ in Klein-Venedig treten Peter Fox (11. Juli), David Garrett (12. Juli) und Alligatoah (13. Juli) auf.

Kurzer Blick über die Grenze: In Schaffhausen findet einmal das Festival „Stars in Town“ vom 2. bis 10. August statt. Bislang bekannt sind folgende Gigs fix: Passenger (2. August), Patent Ochsner (3. August), Herbert Grönemeyer (7. August), Status Quo/Krokus (8. August), Placebo (9. August), Mark Forster (10. August).

Der Ferienzauber in Rottweil findet wie immer an zwei Orten statt: am Wasserturm mit Biergarten vom 27. Juli bis 13. August und im Kraftwerk im Neckartal. Hier stehen bis jetzt folgende Gäste fest: Papi’s Pumpels (18. Juli), The BossHoss (20. Juli), Acabellas (21. Juli), Heinrich del Core (22. Juli). Weitere Veranstaltungen sollen folgen.

In Villingen-Schwenningen lautet das Motto Anfang August wieder: „Sommersound“. Dazu gehören die Gastspiele von Andrea Berg (1. August), La Brass Banda (3. August) und Pur (4. August) am Druckzentrum Südwest Auf Herdenen.

In Freiburg gibt’s 2024 zwei Open Airs auf dem Messegelände: Am 15. Juni spielt Matthias Reim ein Benefizkonzert für den Förderverein krebskranke Kinder sowie die Matthias-Ginter-Stiftung und 13. Juli kommt die Dieter Thomas Kuhn & Band.

Das Freiburger Zeltfestival ZMF (17. Juli bis 4. August, zwei Veranstaltungen täglich) hat bereits mehrere fixierte Termine: Jeremias und Voodoo Jürgens (17. Juli), Alfons (18. Juli), Tränen (19. Juli), Kaffkiez (20. Juli), Suzanne Vega und The Cat Empire (22. Juli), Tokio Hotel (23. Juli), Clueso (25. Juli), Mando Diao (26. Juli), Jan Delay (27. Juli), Dekker (28. Juli), A-Capella-Nacht (29. Juli), Kettcar (31. Juli), Faber (1. August), Bilderbuch (3. August), Das Lumpenpack (4. August).

Nach dem erfolgreichen Debüt 2023 finden auch im neuen Jahr wieder Open Airs auf dem Münsterplatz in Freiburg statt (4. bis 9. Juni). Bislang in trockenen Tüchern: Am 6. Juni das Philharmonisches Orchester der Stadt Freiburg („Carl Orff, „Carmina Burana“), am 7. Juni Montez, einen Tag später 8. Juni Sea You on Tour und zum Abschluss am 9. Juni Freiburger Barockorchester (Vivaldis „Vier Jahreszeiten“).

Das Festival der elektronischen Tanzmusik „Sea You“ findet am Wochenende 19. bis 21. Juli mit mehr als 170 Acts am Freiburger Tunisee statt.

Mit Dancehall, Reggae und Afrobeats punktet das Festival „Keep-it-real-Jam“ auf dem Messegelände in Balingen (1. bis 3. August).

Schließlich noch Pfullendorf: Am 1. September tritt Andreas Gabalier mit seiner „Dirndl-Wahnsinn-Show“ im Seepark auf.

Zwei Veranstaltungen, die in den vergangenen Jahren feste Events waren, finden aus unterschiedlichen Gründen allerdings nicht mehr statt. Corona und steigende Kosten haben dem Heavy-Metal-Festival „Bang Your Head“ in Balingen den Garaus gemacht, und sinkende Zuschauer haben zum Aus der „Sommer Sinnfonie“-Konzerte in Bad Dürrheim geführt.