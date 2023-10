Tuttlingen

Hoher Schaden bei Unfall in der Theodor-Heuss-Allee

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Rund 8000 Euro Sachschaden an einem Mercedes der ML-Klasse und an einem Audi A3 hat ein Unfall gefordert, der am späten Donnerstagnachmittag auf der Theodor-Heuss-Allee passiert ist. Das teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 20.10.2023, 14:19 Von: sz