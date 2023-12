Fast leer ist der große Raum der ehemaligen Buchhandlung am Place de Draguignan. Nur noch wenige Kisten und Kartons stehen auf dem Boden, in der Ecke warten ein paar Stehtische und leere Kühlschränke auf ihren Abtransport. Noch vor Weihnachten soll der Auszug komplett vollzogen sein.

Nur noch wenige Kartons stehen zum Abholen bereit: Das alte Geschäft ist fast leer. (Foto: Sabine Krauss )

Zu finden ist „Stiefels Buchladen“ seit Anfang Dezember an der Wilhelmstraße 1. Unter demselben Dach wie das Post-/Postbankgebäude, aber mit eigenem Eingang, macht Christof Manz dort in verkleinerter Form weiter: Nur noch 27 Quadratmeter ist sein Geschäft groß. Weiterhin gibt es dort Literatur der besonderen Art, aber auch aktuelle Bestseller. Ebenfalls können Bücher bestellt werden.

Das war die Seele der Buchhandlung. Christof Manz

Wie sich das Buchgeschäft am neuen Standort entwickeln wird, muss sich jedoch noch zeigen. Manz hofft sehr, dass es in Tuttlingen weiterhin Akzeptanz findet. Am meisten bedauert er, dass es keine Café-Bar und keine Sitzecke mehr gibt. „Das war die Seele der Buchhandlung“, ist er etwas wehmütig.

Umsätze im Buchgeschäft stark zurückgegangen

Dass sich der Buchhändler dazu entschloss, den alten Standort zu kündigen, begründete er lange Zeit mit rein wirtschaftlichen Gründen. So sind die Umsätze im Buchgeschäft im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten stark zurückgegangen. Doch wie Manz nun schildert, liege seine Entscheidung, auszuziehen, auch am Verhalten seines Vermieters: die Tuttlinger Wohnbau.

Ich will nichts geschenkt, es soll kein falscher Eindruck entstehen. Christof Manz

Während der Corona-Zeit hatte diese ihm einen reduzierten Mietpreis samt einer Stundung der Miete gewährt. „Die Wohnbau war gut zu mir“, stellt Manz klar. Doch im Januar 2023 war Schluss damit: Die Wohnbau habe ihm per Brief mitgeteilt, dass nun wieder der reguläre Mietpreis gelte, schildert er. 1800 Euro statt rund 1200 Euro Kaltmiete bedeutete das für ihn.

Rückzahlungen im hohen vierstelligen Bereich

Für ihn sei klar gewesen, dass er irgendwann einmal wieder den normalen Mietpreis zahlen müsse, sagt Manz. „Ich will nichts geschenkt, es soll kein falscher Eindruck entstehen“, betont er.

Was er seinem Vermieter jedoch ankreidet, ist, dass er drei Wochen zuvor einen „Hilferuf“ abgesendet hätte: „Ich hatte die Wohnbau um ein Gespräch gebeten, da ich Schwierigkeiten hatte, die Stundungen zurückzuzahlen.“

Wegen der Schimmelsporen musste ich rund drei Monate lang den Café-Betrieb einstellen. Christof Manz

Eine Summe im hohen vierstelligen Bereich hatte sich angesammelt, die Manz Monat für Monat versuchte, abzuzahlen. Doch statt einer Antwort habe er rund drei Wochen später lediglich das Schreiben mit der Ankündigung der höheren Miete bekommen.

Nach einem Wasserrohrbruch im ersten Stock bildete sich in der Buchhandlung Schimmel. (Foto: Christof Manz )

Und nicht nur das ärgert Manz: Die Wohnbau sei bei ihm nicht ihren Aufgaben als Vermieter nachgekommen. So gab es im Juni in der Wohnung über seinem Laden einen Wasserrohrbruch. Das Wasser drang durch die Decke, Schimmel bildete sich.

Für den Buchladen hatte das nicht nur optische Auswirkungen: „Wegen der Schimmelsporen musste ich rund drei Monate lang den Café-Betrieb einstellen“, sagt der Buchhändler.

Mehrere Wochen war im Buchladen die Decke beschädigt, das Wasser drang von oben ins Erdgeschoss. (Foto: Christof Manz )

Doch von der Wohnbau habe sich niemand um den Schaden in seinem Geschäft gekümmert. Nachdem der Mietvertrag dann gekündigt war, seien im Herbst lediglich Wohnbau-Mitarbeiter vorbeigekommen, um mit ihm die Übergabe zu besprechen. „Die hat der Schaden aber auch nicht interessiert“, so Manz.

Ein Anwalt ist eingeschaltet

Der Buchhändler hat mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet. „Ich wollte es ursprünglich friedlich lösen und auch ohne Presse“, betont er. Nun aber sei es ihm wichtig, diese Versäumnisse öffentlich zu machen, „quasi als Sprachrohr für die ,kleinen Leute’, die keine Lobby haben“, wie er sagt. Manz findet: „Die Wohnbau ist nicht so gut, wie sie sich immer darstellt.“ Und schon gar keine Rede könne von sozialer Verantwortung sein.

Hätten wir ihn über die Jahre hinweg nicht so großzügig behandelt, wäre das Kapitel ‚Stiefels Buchladen am Place de Draguignan‛ schon viel früher vorbei gewesen. Horst Riess von der Tuttlinger Wohnbau

Die Wohnbau selbst weist Manz’ Vorwürfe entschieden zurück. Zum einen wisse Manz „immer und zu jeder Zeit, wie man mich oder Rita Hilzinger erreichen kann“, kontert Wohnbau-Geschäftsführer Horst Riess.

Zum Fall des Wasserrohrbruchs könne er allerdings selbst nichts sagen. „Das macht unsere zuständige Sachbearbeitung wie bei jedem anderen Mieter auch.“ Ob es Versäumnisse gegeben habe und wenn ja, warum, könne er nicht beantworten, so Riess.

Vermieter sieht die Lage völlig anders

Eine klare Postion nimmt der Wohnbau-Chef hingegen in Sachen Miethöhe und -rückstände ein. „Wir haben als Vermieter immer Rücksicht auf ihn genommen und waren sehr geduldig mit ihm. Hätten wir ihn über die Jahre hinweg nicht so großzügig behandelt, wäre das Kapitel ,Stiefels Buchladen am Place de Draguignan' schon viel früher vorbei gewesen“, betont Riess.

Am neuen Standort verkauft Angestellte Mares Mussler (rechts) schon fleißig Bücher an Marianna Hipp, Uschi Hipp und Julie Baum (von links) . (Foto: Sabine Krauss )

Ohnehin hätte Manz weniger Miete bezahlt, als es für ein Geschäft in zentraler Innenstadt-Lage üblich sei. Manche Zahlungen habe ihm die Wohnbau gar ganz erlassen. „Auch seine kulturellen Veranstaltungen wie etwa das Gauklerfest haben wir immer mitgesponsert. Er hat wirklich keinen Grund, gegen die Wohnbau zu klagen“, findet Riess.

Mit Kulturveranstaltungen weitermachen

Christof Manz jedenfalls will „mit Schmackes weitermachen“, sobald der Umzug komplett vollzogen ist. „Kultur am Rande“ lautet sein Slogan, der auch auf der Schaufensterscheibe des neuen Ladens prangt. Für das Jahr 2024 wird er im Auftrag der Stadt Tuttlingen einige Kulturveranstaltungen wie etwa der Ostermarkt oder das Gauklerfest anbieten, für deren Organisation er bezahlt wird.