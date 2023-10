2,2 Millionen Euro für die Behelfsbrücke auf der L277 zwischen Tuttlingen und Nendingen plus rund 400.000 Euro Planungskosten: Die hohen Kosten für eine eineinhalbjährige Notlösung haben am Donnerstag im Kreistag für Diskussionen gesorgt. Trotz eines Beschlusses des Kreistages, sich zu einem Drittel an den Kosten zu beteiligen, ist nicht sicher, ob die Behelfsbrücke tatsächlich gebaut wird.

Die Einigung, die vor kurzem mit dem Land erzielt wurde, lautet: Ein Drittel der Kosten für die Behelfsbrücke übernimmt das Land, ein Drittel der Landkreis und ein Drittel die Stadt Tuttlingen. Das Land steuert dabei nicht nur einen bestimmten Festbetrag bei, sondern trägt auch eventuelle Preissteigerungen zu einem Drittel mit.

Dieses Verhandlungsergebnis sei ein großer Erfolg, betonte Landrat Stefan Bär und verwies darauf, dass sich das Land anfangs auf keinerlei Alternativen zu einer Vollsperrung der Strecke eingelassen habe.

In diesem Fall könnte das Projekt gestoppt werden

Bloß: Bleibt es tatsächlich bei den geschätzten 2,6 Millionen Euro für die Behelfsbrücke? Daran wird sich letztendlich entscheiden, ob sie tatsächlich gebaut wird oder nicht.

Ich bitte um Verständnis, aber der Haushalt meiner Stadt ist für mich auch wichtig. Michael Beck

Denn: Zunächst soll eine weitere, genaue Kostenberechnung gemacht werden. Fällt diese höher aus als erwartet, könnte das Projekt gestoppt werden ‐ so sei mit dem Land Baden-Württemberg eine Ausstiegsklausel vereinbart worden, wie Bär betonte. „Eine zweite Reißleine“, wie er es nannte, gibt es, falls später die Angebote der Baufirmen zu hoch seien.

CDU-Kreistagsmitglied und Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck bezweifelt stark, dass es tatsächlich bei 2,6 Millionen Euro bleiben wird. Sein Baudezernat gehe von anderen Zahlen aus ‐ „und zwar von höheren“, wie er vor dem Kreistag ausführte.

Beck stellte klar: Steige der Anteil für die Stadt Tuttlingen auf mehr als eine Million Euro an, „dann sind wir raus“. In diesem Fall werde er seinem Gemeinderat nicht empfehlen, dem Bau einer Behelfsbrücke zuzustimmen.

Ein Jahr Straßenunterhalt fällt für Tuttlingen weg

„Ich bitte um Verständnis, aber der Haushalt meiner Stadt ist für mich auch wichtig“, so Beck. Bei einer aktuell schwierigen Haushaltslage und Einbrüchen bei den Gewerbesteuereinnahmen würden derartige Belastungen umso mehr ins Gewicht fallen. Die Summe, die die Stadt Tuttlingen für die Notlösung auf den Tisch legen müsse, „sind die Mittel für genau ein Jahr Straßenunterhalt“, zog er einen Vergleich.

Zuvor hatten sich bereits etliche Kreisräte zu den hohen Kosten und der Kompromisslösung mit dem Land geäußert. Auch unter ihnen gibt es verschiedene Meinungen. Einerseits, dass es unklug wäre, das Angebot des Landes auszuschlagen.

Alles andere ist Unsinn. Peter Stresing

„Sollten wir den Kompromissvorschlag ablehnen, schlagen wir die Tür für alle Zeiten zu“, gab etwa Hans-Martin Schwarz (OGL) zu bedenken. Andererseits missfallen etlichen Räten jeodch Ausgaben von mindestens 2,6 Millionen Euro.

„Wir halten Kosten in diesen Dimensionen für nicht vertretbar und werden nicht zustimmen“, äußerte sich etwa Paul Haug für die FDP-Fraktion. Von „Steuerverschwendung“ sprach gar sein Fraktionskollege Willy Walter.

Warum nicht einfach eine neue L277-Brücke bauen

Die sinnvollste Lösung sei der Bau einer neuen L277-Brücke, gefolgt vom Abriss der alten, befand das Gremium mehrheitlich. Das Land könne in Ruhe einige Meter neben der alten Brücke eine neue bauen und später den Straßenverlauf leicht anpassen.

So könne die alte Brücke so lange genutzt werden, bis die neue fertig sei. „Alles andere ist Unsinn“, befand unter anderem Peter Stresing (AfD). Der Wunsch der Räte wurde in die Abstimmung mitaufgenommen: Trotz der Kostenzusage für die Behelfsbrücke fordere der Kreistag das Land auf, einen Brückenneubau zu prüfen.

Für diesen Beschluss gab es letztendlich 36 Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.