Hoffnung für die Brunnen im Stadtgarten

Ein Kleinod mitten in der Stadt — das ist der Stadtgarten. 1892 angelegt, hat er seine Grundstruktur seitdem wenig verändert, allein die mächtigen alten Bäume sind sehenswert. Doch er ist auch, wenn man genau hinschaut, in die Jahre gekommen — und das betrifft vor allem seine zwei Brunnen. Die liegen seit einigen Jahren leer da, sind sichtlich marode. Doch jetzt kommt Bewegung in das Thema.

Die beiden kreisrunden Brunnen — Durchmesser der Anlage jeweils etwa 15 Meter — gehörten von Anfang an zum Stadtgarten. Über die Jahre haben sie mehrfach ihr Aussehen verändert: Zu Beginn war es eine verschnörkelte Kaskade, in der Wasser von oben nach unten in sich verbreiternde Schalen floss, später wurde diese Kaskade durch einen künstlichen Berg aus aufeinander geschichteten Steinen samt Fontaine ersetzt. Vermutlich seit den 50er–Jahren, genau lässt sich das nicht mehr feststellen, sind es einfache Betonsbecken mit einem Sprudel in der Mitte. Doch der Beton bröckelt, die Technik funktioniert nicht mehr, entspricht nicht mehr den Sicherheitsstandards und Arbeitsschutz–Vorschriften. Also hat die Stadt die Anlagen abgeschaltet, die erste 2019, die zweite 2021. Ein Sanierungsfall, eigentlich ein Fall für einen Neubau.

Das Problem aus Sicht der Stadt: Der gesamte Stadtgarten steht unter Denkmalschutz und ist aufgrund seiner alten Bäume auch ein Naturdenkmal. Der Denkmalschutz gilt auch für die Brunnen. Die Stadt arbeitet seit mehr als 25 Jahren an einem Neukonzept für den Stadtgarten — es wäre das erste seit seiner Anlage vor mehr als 130 Jahren.

Zu diesem Konzept gehört auch ein Neubau der Brunnen, die das Rathaus gerne ganz neu gestalten und gleichzeitig behutsam ins vorgegebene Ensemble einfügen würde. Man denkt an flache Schalen, damit Kinder sie als Planschbecken nutzen könnten, zumal in der Nähe Spielplätze liegen. Diese Neukonzeption scheiterte bislang aber am Landesamt für Denkmalpflege (LDA), das die Wiederherstellung des historischen Zustand vorgab.

Bis vor Kurzem, denn inzwischen hat die Stuttgarter Behörde ihre Meinung geändert. Nach einer gemeinsamen Begehung der Anlagen mit Vertretern der Stadt, besteht sie nun nicht mehr auf einer „historisierenden“ Lösung — wobei ja nicht einmal feststeht, welche der bisherigen Brunnenformen da die Norm sein müsste. Das LDA hat der Stadt kürzlich mitgeteilt, dass es nur noch auf zwei Dingen besteht: zum einen auf dem Standort der beiden Brunnen, zum anderen auf der runden Grundform. Und dieser Schwenk eröffnet Möglichkeiten, freut sich der Umweltbeauftragte der Stadt, Michael Hensch; das neue Schreiben des LDA gibt ihm ein gewisses Maß an Freiheit in die Hand, das und seine Kollegen gerne nutzen würden.

Denn: Jetzt könnte die Stadt die beiden Brunnen unabhängig von einer Gesamtsanierung des Stadtgarten neu anlegen. Irgendwann, wissen die Fachleute, wird die Stadt um eine solche Grundrestaurierung nicht herumkommen; schon jetzt muss sie regelmäßig alte durch neue Bäume ersetzen. Die Wege, ein weiteres Beispiel, sind seit dem Bau des Parks noch nie saniert worden. Doch ein großer Wurf im Stadtgarten würde teuer werden; eine Vorab–Sanierung der Brunnen wäre aber finanziell eher darstellbar.

Der Stadtgarten — übrigens angelegt in einer alten Donauschleife, die damals noch bis zur Zeughausstraße reichte — hat mehrere Funktionen. Er ist ein kleines Naherholungsgebiet, ein Treffpunkt für Menschen, hat eine stadtgeschichtliche und ästhetische Bedeutung, auch durch die umliegenden Gebäude, die größtenteils zur gleichen Zeit entstanden sind und ein Ensemble bilden. Dazu kommt mittlerweile auch eine zunehmend wichtige Rolle als „grüne Lunge“ in Zeiten des Klimawandels. Und bei letzterer gilt das nicht nur für die Bäume und Grünflächen, sondern auch für Wasserflächen.