Hoffmann kämpft sich durch eisige Dunkelheit

Trotz Kälte und Dunkelheit hat der Ultraläufer Benedikt Hoffmann im französischen Lyon beim Laufevent „Asics Sainté Lyon“ eine starke läuferische Leistung gezeigt und sich nach 44 Kilometern und auf einer technisch anspruchsvollen Strecke bis auf den dritten Platz vorgekämpft.

Benedikt Hoffmann ist beim „Asics Sainté Lyon“ kein Unbekannter mehr. Bereits vor zwei Jahren erreichte er über 78 Kilometer Platz fünf, im vergangenen Jahr landete er auf Rang zwei über 44 Kilometer - und auch bei seinem dritten Start Anfang Dezember wusste er zu überzeugen und ging erneut über die 44-Kilometer-Distanz für den TV Konstanz an den Start. Durch seine zurückliegenden Erfolge galt er als einer der Favoriten.

Hoffmann bekam es nicht nur mit starker Konkurrenz zu tun, sondern auf die rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer warteten weitere Herausforderungen - die ihnen bereits im Vorfeld bewusst waren, denn es herrschten Temperaturen von minus sieben Grad und Dunkelheit. „Ich habe mich auf diese Herausforderung gefreut, denn ich habe vor dem Start gehört, dass es dort oben in den Bergen etwas Schnee geben soll, so dass es rutschig und matschig werden kann. Das sind nun mal die Bedingungen in Sainté-Lyon, und diese habe ich auch erwartet und angenommen“, sagte Benedikt Hoffmann, der im Vorfeld erneut mit einem Podestplatz liebäugelte. Hinzu kamen auf der Strecke von Sainte-Catherine nach Lyon anspruchsvolle Passagen. Der überwiegende Teil bestand aus Trails, der Rest war asphaltiert.

Ein Selbstläufer wurde es für den 38-Jährigen Lehrer der Fritz-Erler-Schule aus Tuttlingen nicht, denn als seien die Herausforderungen nicht schon genug, bekam Hoffmann vor dem Start zudem „ungewohnte Magenbeschwerden“, wie er sagte. Die seien auch der Grund gewesen, warum er nicht gut und mit zusätzlichen Problemen ins Rennen gestartet war. Eine Dreiergruppe setzte sich direkt nach dem Start vorne ab und erarbeitete sich einen Vorsprung von rund einer Minute. Hoffmann gehörte zu diesem frühen Zeitpunkt des Rennens zu den Verfolgern und hatte noch Sichtkontakt zur Spitze. „Ich habe allerdings bei mehreren Abstiegen im Dunkeln zu viel Zeit verloren und war zwischenzeitlich nur noch auf Platz sechs“, schilderte er seinen Rennverlauf. Hoffmann versuchte den Rückstand auf die ersten fünf Läufer aufzuholen, forcierte das Tempo und setzte sich von der Verfolgergruppe ab. „Ich bin lange alleine gelaufen“, so der Ultraläufer. Das änderte sich nach etwa der Hälfte des Rennens. Dort zeigte seine Aufholjagd erste Erfolge: Er holte den Fünftplatzierten ein. Ein anderer Athlet vor ihm stieg zudem aus dem Rennen aus. Doch der Podestplatz schien zu dem Zeitpunkt für den Berg- und Ultraläufer weiter in Gefahr zu sein.

Das änderte sich erst auf den letzten fünf Kilometern, als er den Franzosen Matthieu Corgier einholte und schließlich an ihm vorbeizog. Hoffmann baute schließlich den Vorsprung auf ihn bis ins Ziel um mehr als drei Minuten aus. „Die beiden Läufer vor mir waren aber einfach zu weit weg und bis zum Ende des Rennens leider nicht mehr in Schlagdistanz zu mir“, resümierte Hoffmann.

Damit beendete Benedikt Hoffmann letztlich das 44 Kilometer lange Rennen durch die Kälte und Dunkelheit in einer Gesamtzeit von 3.04.39 Stunden auf einem sicheren dritten Platz und zeigte sich am Ende des Wettkampfs zufrieden mit dem Resultat. „Da ich nach meiner Saisonpause erst seit ein paar Wochen wieder trainiere, habe ich den ersten Formtest in Frankreich für mich bestanden - auch wenn nicht alles nach Plan lief“, betonte Benedikt Hoffmann und fügte abschließend hinzu: „Das Rennen hat gezeigt, dass ein Trailläufer jedes Terrain meistern muss. Schnee, Eis und Schlamm waren unsere ständigen Begleiter auf der Strecke. Aber auch steile Anstiege und anspruchsvolle Abfahrten trugen zu diesem erstklassigen Traillauf bei. Es hat trotz dieser Herausforderungen viel Spaß gemacht.“

Der Franzose Pierre André gewann den „Asics SaintéLyon“ schließlich in 2.57.55 Stunden vor seinem Landsmann Durance Clément, der knapp drei Minuten dahinter das Ziel erreichte und somit zu Hoffmann einen deutlichen Vorsprung von über vier Minuten hatte.