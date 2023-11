So sieht man die Donau in Tuttlingen selten: Nach den starken Regenfällen der vergangenen Tage ist der Fluss angeschwollen und zum Teil über die Ufer getreten. Die Radfahrunterführung an der Groß Bruck ist nicht mehr befahrbar. Auch weiter flussabwärts führt die Donau Hochwasser.

Hochwasser an der Donau zwischen Tuttlingen und Nendingen (Foto: Lisa Klebaum )

Wasser bei Wolterdingen zurückgehalten

Flussaufwärts ist vor allem die Breg betroffen. Deshalb hat das Regierungspräsidium Freiburg am Dienstag das Hochwasserrückhaltebecken in Wolterdingen vor Donaueschingen zeitweise eingestaut. Damit kommt donauabwärts weniger Wasser an. Statistisch kämen diese Wassermengen etwa einmal alle fünf Jahre vor, hieß es vom Landesbetrieb Gewässer. Es gebe kein besonderes Gefährdungspotenzial.

Andere Regionen, etwa im Schwarzwald und am Bodensee, waren ebenfalls vom Dauerregen betroffen. Die Bundesstraße bei Sipplingen war in der Nacht zum Mittwoch nach einem Hangrutsch gesperrt, in Stetten bei Meersburg verstopfte ein Kanal, eine Obstplantage wurde deshalb überflutet.