Schwarzer Rock und Schürze, Bluse, Filzjacke, Kopftuch, und natürlich ihr Kärrele mit allerlei Krimskrams: Wenn Sibylle Laufer in die Rolle der Grenzgängerin schlüpft, dann wird sie zum „Mariele“. Eine Hausiererin, die anno 1868 mit ihren Waren durch die Gegend zieht, entlang der Grenze zwischen Baden und Württemberg. Ein Sammelsurium an Tränken und Mittelchen hat sie im Gepäck, ebenso den neuesten Tratsch und Klatsch.

Seit bald acht Jahren vermittelt Sibylle Laufer Besucherinnen und Besuchern bei Stadtführungen so Wissenswertes aus der Geschichte Tuttlingens.

Alles dabei durch den Mund und die Sichtweise vom Mariele, einer fiktiven Figur aus dem 19. Jahrhundert, die aber nah dran sei an dem, „wie die einfachen Leute damals lebten“, meint Laufer. „Die wenigsten waren schließlich reiche Leute.“

Übers Freilichtmuseum fand sie zur Rolle

Diese Rolle zu finden war für sie gar nicht so leicht. Eigentlich ist Laufer gelernte Kinderpflegerin. 2010 war sie zum ersten Mal bei „Schule im Museum“ im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck dabei. „Das war genau meins“, sagt sie rückblickend.

Danach schrieb sie das historische Spiel zum Rübengeisterumzug um in eine etwas modernere Variante. Seitdem tritt sie immer wieder als Magd im Museum auf.

Als eine Kollegin sie dann fragte, ob sie vielleicht Lust hätte, historische Stadtführungen in Engen zu übernehmen, überlegte sie nicht lang.

Doch welche Rolle würde sie spielen wollen? Eine Kriminelle, schlug ihre Freundin vor, „aber das passt nicht zu mir“, meint Laufer. In einem Buch fand sie eine Geschichte über Anna-Maria Rund, eine Hausiererin in ärmlichen Verhältnissen, die entlang der badisch-schwäbischen Grenze unterwegs waren. Und auch ein wenig an der Grenze zu Recht und Ordnung.

„Ein bisschen kriminell ist die auch, aber man muss wissen, dass es damals schon kriminell war, wenn man Holz im Wald gesammelt hat, das einem nicht gehörte“, erklärt Laufer.

Eine Frau also, katholisch (“rechtgläubig“), die sich auf eigene Faust durchschlägt, sich auskennt in der Gegend, gern schwätzt, und das in einem zusammengewürfelten Dialekt, weil sie so viel rumkommt. Das Mariele war geboren. 2015 begann Laufer die historischen Erlebnisführungen in Engen.

In Tuttlingen fehlen die Häuser

Sie wollte die Führungen bald auch in ihrer Heimatstadt Tuttlingen anbieten, doch im Gegensatz zu Engen gab es eine Schwierigkeit: „Es gibt hier kaum historische Häuser“, sagt Laufer.

Zwar ist ihre Figur erst in der Zeit nach dem Tuttlinger Stadtbrand 1813 unterwegs, doch auch viele Gebäude von damals existieren heute nicht mehr. Anfangs machte ihr das Sorgen, inzwischen weiß sie: „Das macht nix, die Leute haben Vorstellungskraft.“

20 bis 30 Führungen pro Jahr

So erzählt die 56-Jährige in 20 bis 30 Führungen jährlich über das einfache Leben von damals. Wie sich Familien nach einem Erbe eine Wohnung teilen mussten, zum Teil durch einen Strich durchs Wohnzimmer getrennt. Wie Krankenhäuser für Dienstboten entstanden. Aber auch grausige Geschichten von Kindsmörderinnen.

Manchmal träumt die Grenzgängerin auch ein wenig in die Zukunft, sieht Jetter und Scherer groß werden und die Industrie sich entwickeln. Zwischendurch verabreicht sie Besuchern Riesen-Globuli, Wurm-Schokolade oder „Hämorrhoiden-Tod“ im Schnapsfläschchen - „Kann man von oben oder unten einnehmen, ich hab auch einen Trichter dabei.“

Teilnehmer wissen es auch mal besser

Ja, beim Mariele kann’s schon mal derb zugehen. „Das Wichtigste“, weiß Laufer, „ist, nicht aus der Rolle zu fallen.“ Gerade wenn Rückfragen kommen, ist das schwer. Die beantwortet sie dann lieber am Ende.

Bei den Führungen ist ihr wichtig, dass die Erwartungshaltung klar ist, meint sie: „Ich erzähle nicht, was in Tuttlingen in den letzten 20 bis 30 Jahren passiert ist, bei mir gibt es eine Erlebnisführung.“ Und wenn jemand glaubt, alles besser zu wissen? Dann hat sie eine Gegenfrage parat: „Ja, warst du denn dabei?“

„Zwischa d‘Johr“ ist eine geheimnisvolle und freudige Zeit, sinnert das Mariele. Die einen nennen sie Raunächte, aber es sind mehr als nur diese zwölf Nächte, die sie beschäftigen. Mit einem Augenzwinkern erzählt Sibylle Laufer, die Grenzgängerin, über zweifelhafte Raunachtsbräuche und auch über diese Zeit vor über 150 Jahren in Tuttlingen. Nach einem „Schattentheäterle“ gibt es Gelegenheit bei Glühwein und Punsch über die Zeit „zwischen den Jahren” zu sinnieren, Fragen zu stellen und sich und anderen Zeit abseits des Trubels zu schenken.