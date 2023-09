Die Hip–Hop–Anhänger haben am vergangenen Wochenende passend zum 50–jährigen Jubiläum dieser kulturellen Bewegung Tuttlingen unsicher gemacht. In gleich drei Locations haben die meist jungen Erwachsenen eine große und lautstarke Party gefeiert.

Kleine und große Hip–Hop–Fans feuern Tänzer an

Ob tanzend in ihrem Element im Mittelpunkt des Geschehens, oder ganz unauffällig am Rand, mit einer leicht wippenden Bewegung und einem Getränk in der Hand: Das Hip–Hop–Wochenende vom Tuttlinger Kulturkastenverein Kukav unter dem Motto „Rap, Beats, Break & Skate“ hat jede Menge Feierlaunige angezogen. Im Skatepark duellierten sich bei sommerlichen Temperaturen die Tänzer zum Beat der DJs, die den Skatepark im Donaupark beschallten. Angefeuert von vielen kleinen und großen Hip–Hop–Fans.

Afterparty im „Abteil 42“

Am Abend und bis weit in die Nacht hinein verlegten die Verantwortlichen die Party ins „Abteil 42“ im Tuttlinger Bahnhof. Dort drückten die DJs und Rapper weiterhin auf das Gaspedal. Das Partyvolk hängte entweder auf Sofas ab, spielte Fußball, genoss im Plausch ein kühles Getränk oder wippte vor der Bühne mit den Musikern mit.

Workshop lässt Schweißperlen tropfen

Nach einer kurzen Nacht ging es in den Räumlichkeiten des Kulturkastenvereins in der Katharinenstraße nahtlos mit Hip Hop weiter. In mehreren Workshops lernten dort die Teilnehmer von internationalen Kennern dieser kulturellen Bewegung verschiedene Tanzschritte und Bewegungen in Kombination mit Kräftigungsübungen wie Liegestütze. Die Workshops hatten es in sich, sodass sich der ein oder andere Tänzer danach die Schweißperlen von der Stirn wischen musste.

Die kühlen Getränke zur Erfrischung hatte Kukav aber direkt vor Ort im Aufgebot. Andere gingen weniger ambitioniert zur Sache, suchten die Location des Vereins auf, um zusammen abzuhängen und das Wochenende unter Gleichgesinnten ausklingen zu lassen.

Veranstalter Kukav zufrieden

Insgesamt kann Kukav seine Veranstaltung als vollen Erfolg ohne besondere Vorkommnisse und mit einer zufriedenstellenden Resonanz verbuchen. Das Event ging damit wunschgemäß als lautes aber dennoch unauffälliges und friedliches Hip–Hop–Fest über die Bühne.