Hilfsaktion am Hochschulcampus unterstützt Tafel

Hochschulseelsorger Alexandre Krause freut sich über die tolle Unterstützung der Hochschulangehörigen, die sich bei der Aktion „Eine Tüte Güte“ beteiligten. (Foto: Hochschule Furtwangen )

In einer Zeit, in der die Teuerung des Alltagslebens viele Menschen vor große Herausforderungen stellt, hat der Tuttlinger Hochschulseelsorger Alexander Krause eine Welle der Hilfsbereitschaft am Hochschulcampus Tuttlingen der Hochschule Furtwangen ins Leben gerufen, wie die Hochschule Furwangen mitteilte. Mit der Aktion „Eine Tüte Güte“ wolle die Hochschulgemeinde ein Zeichen der Solidarität setzen und Unterstützung für den lokalen Tafelladen, der in diesen Tagen einen Anstieg der Nachfrage erlebt.

Veröffentlicht: 27.12.2023