Mehrere soziale Einrichtungen im Kreis Tuttlingen haben die Fachstelle Rück-Sicht auf den Weg gebracht. Hier kümmert man sich um sexuell grenzverletzende Kinder und Jugendliche, damit sie nicht erneut Gewalt ausüben. Die Einweihung ist am 25. Oktober.

Viele Eltern unter den Hilfesuchenden

Julius Hagen ist Jugend- und Heimerzieher bei Mutpol. Er wird in den Wohngruppen regelmäßig mit sexuellen Grenzüberschreitungen konfrontiert, die Jugendlichen an Gleichaltrigen ausüben. Aber es gibt auch diese Fälle: Eltern, die bei Mutpol anrufen, weil ihr Sohn seine Schwester gegen ihren Willen angefasst hat. Die Opfer brauchen Unterstützung, um das Geschehen ohne Spätfolgen verarbeiten zu können. Doch auch grenzüberschreitende Kinder und Jugendliche brauchen Hilfe.

Zwei Kollegen in der Beratung

„Täterarbeit ist Opferschutz“, sagt Tobias Ilg. Und eine wichtige Gewaltprävention. Ilg, der fast zehn Jahre lang bei der Psychologischen Beratungsstelle im Kreis Tuttlingen gearbeitet hat, bekam immer wieder Anfragen von Eltern, deren Kind sexuell grenzverletzend geworden war.

Nun ist er bei Mutpol im psychologisch-therapeutischen Fachdienst tätig. Bei Rück-Sicht unterstützt er dessen Leiterin Renée Drossard. In der Beratung sind aber zwei andere Kollegen tätig. Nämlich Julius Hagen, der sich zur Fachkraft für Rückfallprävention für sexuell übergriffige Jugendliche weitergebildet hat. Und Karen Reif, die die selbe Ausbildung hat.

Der Probelauf ist bereits gestartet

Im Probelauf wurde die Fachstelle im November 2022 gestartet. Bislang nur mit Jugendlichen aus dem Bereich Mutpol. Nun soll das Angebot für alle Betroffenen im Landkreis Tuttlingen ausgeweitet werden. Doch einfach anrufen und einen Termin ausmachen, geht nicht. Davor muss die Frage der Kostenübernahme geregelt sein. Ansprechpartner für Eltern oder Jugendliche, die merken, dass an ihrem Verhalten oder dem ihres Kindes etwas nicht stimmt, ist deshalb das Jugendamt des Landkreises Tuttlingen.

Beratung ist langwierig

Klar ist auch, dass es um langwierige Prozesse geht. „Wir orientieren uns an einem bis 1,5 Jahren Beratung, wenn die Betroffenen wöchentlich zu Beratungsterminen zu uns kommen“, erklärt Hagen. Es gehe darum, dass die Tat offengelegt und klar darstellt wird, was der Täter gemacht hat und was vorgefallen ist.

Wobei das Wort Täter im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen vermieden wird. Man spricht von Kindern und Jugendlichen mit grenzverletzendem Verhalten.

Wichtigste Voraussetzung ist, dass das Kind oder der Jugendliche bereit ist, mit den Beratern von Rück-Sicht zusammenzuarbeiten.

Konfrontation mit der Tat

Julius Hagen geht dann konfrontativ vor: „Du wirst beschuldigt, das getan zu haben“, sagt er zum Beispiel. Die Folgen der Tat werden gemeinsam angeschaut und auch, welche Signale der Jugendliche gegeben hat, bevor der sexuelle Übergriff passiert ist. Wobei diese Grenzüberschreitungen in der Regel nichts mit dem Entwickeln der Sexualität des Jugendlichen zu tun habe.

Es geht dabei um Machtausübung. Tobias Ilg

Das geschehe teilweise auch schon im Kindergarten oder der Grundschule. Und wie in vielen anderen Bereichen auch würde die Anzahl an Grenzüberschreitungen im sexuellen Kontext zunehmen.

Viele der Kinder haben selbst Übergriffe erlebt

Auch die Biografie des Jugendlichen wird angeschaut und dessen Lebenswelt erforscht, immer mit dem Ziel, einen Rückfall zu vermeiden und Lösungsstrategien zu vermitteln. Um ihn im besten Fall von einer Tat abkommen zu lassen. In vielen Beratungen stelle sich heraus, dass der Übergriffige selbst sexuelle Missbrauchsvorfälle in der Familie erlebt hat oder andere Grenzfälle, wie körperliche und psychische Gewalt.

Neue Räume gesucht

Eine interne Eröffnungsfeier der Beratungsstelle gibt es am Mittwoch, 25. Oktober, im Stammgelände von Mutpol. Der Landtagsabgeordnete Guido Wolf wird ein Grußwort halten. Rück-Sicht ist momentan noch in den Beratungsräumen von Mutpol in der Bahnhofstraße 8 untergebracht. Neue Räume werden gesucht. Das Angebot richtet sich nur an sexuell grenzverletzende Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Tuttlingen. Der Bedarf sei aber auch im Umkreis vorhanden, wie Anfragen zeigen. Doch es gebe kaum entsprechende Hilfseinrichtungen.