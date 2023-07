Seit Mai diesen Jahres hat Tuttlingen einen eigenen Weinberg. Bis die ersten Tropfen getrunken werden können, wird es allerdings noch ein bisschen dauern.

Am Kapf oberhalb des Schützenhauses wachsen seit einigen Monaten 150 Weinstöcke in die Höhe. Die stärksten von ihnen haben mittlerweile eine Höhe von 70 Zentimeter erreicht, andere sind erst 30 Zentimeter hoch. Alles verlaufe erwartungsgemäß, freut sich Stadtgärtner Klaus Schmid–Droullier, der das Projekt für die Stadt Tuttlingen betreut. Diese ist nämlich Ideengeber und Besitzer von Tuttlingens erstem Weinberg.

Partnerstadt Bex gewidmet

Schon länger war es ein Anliegen der Stadt, in Tuttlingen einen Weinberg einzurichten. Er ist der Partnerstadt Bex in der französischen Schweiz gewidmet, wo es schon seit längerem einen „Tuttlinger Weinberg“ gibt. So weist neben den Reben am Kapf ein großes Schild auf die Städtepartnerschaft hin.

Ganz so einfach ist es allerdings nicht, auf einer Höhe von 730 Metern über dem Meer Weinbau zu betreiben. Ausgesucht werden musste eine robuste Sorte, die für die Höhenlage geeignet ist. „Solaris“ heißt die Weißweinsorte, die auch pilzresistent ist, wie Schmid–Droullier ausführt. Damit sie überhaupt wächst, musste im Vorfeld die Magerwiese etwas ausgegraben und mit nährstoffreicherem Boden gefüllt werden. Da mitunter ein starker Westwind weht, pflanzten die Gärtner zum Schutz einen Heckenriegel an.

Die schönste Baustelle Tuttlingens

„Im ersten Jahr geht es nur um die Stockbildung, damit eine kräftige Pflanze heranwächst“, erklärt der Stadtgärtner. Derzeit verbringt er einmal pro Woche ein bis zwei Stunden seiner Arbeitszeit im Weinberg. „Für mich ist es die schönste Baustelle Tuttlingens“, meint er lachend.

Der erste Wein soll bis in drei Jahren fließen. „Bis zum Vollertrag wird es aber noch fünf bis sechs Jahre dauern“, schätzt Schmid–Droullier. 200 bis 300 Liter Wein könnten erzielt werden. Wo er einmal hergestellt wird, steht indes noch nicht fest.