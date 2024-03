- Baden in der Donau - eher nicht. Selbst im Sommer sieht man nur wenige Schwimmer im Fluss, zumal bei niedrigem Pegel. Doch im ausgehenden Winter, wenn die Wassertemperatur unter zehn Grad liegt? Wigald Boning hat’s getan. Nur mit einer Badehose bekleidet hat sich der Comedian in das träge dahinfließende Gewässer gelegt. Und überlebt.

Auftritt am Donnerstag

Der Komiker und Musiker war mit seinem Kompagnon Roberto di Gioia am Donnerstag im kleinen Saal der Stadthalle zu Gast. Der Auftritt war Teil einer kurzen Tournee - und gleichzeitig Teil eines kuriosen Projekts, das Boning seit fast zwei Jahren betreibt: Er geht täglich, wo er auch ist, schwimmen. Egal unter welchen Umständen. Nach Tuttlingen kam er vom Bodensee, in den er ebenfalls gesprungen, na ja: hineingewatet ist. Und nahe der Stadthalle war’s dann eben die junge Donau - am exakt 609. Tag seines Vorhabens.

Doch warum schwimmt jemand tagein-tagaus in einem öffentlichen Gewässer? Bei Wind und Wetter? Selbst wenn es - wie in Tuttlingen - nieselt?

Angefangen hat es 2022 am bayerischen Ammersee, wo Boning lebt. Der damals 55-Jährige hatte Probleme mit einer verkalkten Schulter und erhoffte sich Besserung durch Schwimmen in kaltem Wasser. Die Therapie funktionierte, und Boning setzte sich zum Ziel, 500 Tage am Stück zu schwimmen.

Auch ein Buch dazu gibt es schon

Auch das ist mittlerweile geschafft, doch der sturmgestählte Niedersachse hört nicht auf und setzt sein Vorhaben fort: „Ich bin längst in der Kür“, hat er einmal der Presseagentur dpa erzählt. Nebenbei hat er aus seiner verrückten Aktion auch ein Buch gemacht, dessen Titel genau beschreibt, was er tut: „Herr Boning geht baden.“

Der Comedian („Die Doofen“, „RTL Samstag Nacht“) ist ein durchtrainierter Sportler, ist mal ein Jahr lang täglich einen Marathon gelaufen, ist täglich Fahrrad gefahren, hat die Alpen mit einem Faltrad überquert, den Bodensee durchkrault. Und jetzt ist es sein Schwimm-Projekt, das aktuell ohne Ende zu sein scheint. Nichts für Weicheier.

Doch lieber in den Teich?

Er war sommers wie winters in zahlreichen größeren Flüssen und Seen, stieg am Krönungstag Königs Charles III. in die Londoner Themse, und war auch schon mal in einem zugefrorenem See unterm Eis (nicht zur Nachahmung empfohlen).

In Tuttlingen hatte er sich in den Wochen zuvor schon mit möglichen Zielen beschäftigt, hatte über Google-Earth Altarme der Donau oder die Teiche nahe der Firma Karl Storz als potentielle Planschbecken ausfindig gemacht. Am Ende war’s aber dann doch der Fluss selbst - geschätzte Wassertemperatur derzeit: um die 8 Grad.

Ein kurzer Film auf X und Instagram zeigt, wie Boning mehr im Wasser liegt und mit den Armen rudert als es zu durchschwimmen - aber immerhin: Er war drin. Das Projekt geht weiter.