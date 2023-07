Der Tuttlinger Medizintechnikhersteller Henke Sass Wolf (HSW) hat mit der Zünd Präzisionsoptik AG sowie deren Tochtergesellschaft Optivac AG einen Hersteller von optischen Komponenten im Mikrooptikbereich übernommen. Beide Firmen arbeiten seit Jahren zusammen. HSW wird sowohl die 60 Mitarbeiter als auch das Management der Schweizer Firmen weiter beschäftigen.

Zünd Gruppe will Wachstumskurs fortsetzen

In ihrer mehr als 50–jährigen Geschichte habe sich die Zünd Gruppe erfolgreich als Markführer für Kompakt– und Mikroprismen etabliert und sich insbesondere in der Medizintechnik als führender Hersteller einen erstklassigen Ruf erarbeitet, heißt es in der Mitteilung von SHW. „Wir freuen uns, dass wir die Gelegenheit hatten, zusammen mit dem Management die Zünd Gruppe erfolgreich weiterzuentwickeln. Die Gruppe ist nun bestens positioniert, um ihren bisherigen Wachstumskurs fortzusetzen und mit HSW konnte ein idealer Partner dafür gefunden werden. Wir wünschen den beiden Firmen alles Gute für die Zukunft“, sagt George Merk, Partner bei Verium, das erst im Januar 2020 die Mehrheit an der Zünd Gruppe übernommen hatte.

„Die Übernahme der Zünd Präzisionsoptik AG mit der Optivac AG ist ein entscheidender Schritt für die Zukunft von Henke Sass Wolf. Wir sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit in einem international agierenden Familienunternehmen es uns ermöglichen wird, unsere Innovationskraft zu maximieren und verstärkt unsere Kunden mit qualitativ hochwertigen Produkten zu unterstützen“, sagte Henner Witte, CEO der Henke Sass Wolf GmbH. Die Zünd Gruppe war in den vergangenen Jahren bereits als Lieferant von HSW und deren Tochterunternehmen tätig.