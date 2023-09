Hengstmann Brüder starten die Saison auf der Angerbühne

Die neue Saison der Kleinkunstreihe „Bühne im Anger“ in der Angerhalle in Tuttlingen-Möhringen eröffnet am Freitag, 6. Oktober, ein Brüderpaar aus Magdeburg. Sebastian und Tobias Hengstmann, 2022 Gewinner der „Tuttlinger Krähe“, sind mit ihrem Programm „Jetzt mal ernsthaft!“ erstmals abendfüllend an der Donau zu sehen.

Bewaffnet mit losem Mundwerk, Gitarre und Kontrabass zeigen die beiden, worüber man sich lustig machen kann. Vor allem in der oberen Niederungen der Politik. Das verspricht scharfe politische Analysen, Treffsicherheit, ätzende Kritik und Wortwitz. Ihr Auftritt in der Angerhalle Tuttlingen-Möhringen beginnt um 20 Uhr, Einlass und Bewirtung ab 19 Uhr.

Das 18. Kabarettprogramm der Hengstmann Brüder feierte im vergangenen November Premiere. Wie doch die Zeit vergeht! Mit 18 ist man volljährig. Man darf Autofahren und harte Sachen trinken, aber nicht gleichzeitig, denn mit 18 ist man ja auch voll strafmündig. Man könnte sagen, mit 18 ist es wohl vorbei mit Quatsch, Heiterkeit und Spaß, jetzt wird es ernst. Aber … jetzt mal ernsthaft! Sebastian und Tobias Hengstmann ernsthaft? Vielleicht, alleine beim Tanken oder beim Öffnen der Abschlagsrechnung des Gasanbieters oder bei der Tiefenprüfung des Finanzamtes. Aber nicht zu zweit und schon gar nicht auf der Bühne!

Karten für den ersten „Bühne im Anger“-Abend der neuen Saison gibt es im vergünstigten Vorverkauf für 19,70 Euro (inklusive Gebühren). Zu haben sind sie jetzt online unter www.tuttlinger-hallen.de, in Tuttlingen bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“), beim Bürgerbüro im Rathaus und im Rathaus Möhringen sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Kreisen Rottweil (RW), Schwarzwald-Baar (VS) und Tuttlingen (TUT). Ein telefonischer Kartenservice ist unter Telefon 07461/910996 eingerichtet.