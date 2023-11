Helfen bringt Freude: Diese Projekte unterstützt Tuttlingen 2023

Jedes Jahr unterstützt die Schwäbische Zeitung Hilfsprojekte in aller Welt, die Fluchtursachen bekämpfen. Die Lokalredaktion Tuttlingen widmet sich bei „Helfen bringt Freude“ 2023 folgenden Projekten:

Campus Vivant’e in Marokko

Seit die Tuttlingerin Stefanie Tapal-Mouzon nach Marokko ausgewandert ist, baut sie dort einen Bildungscampus im Hohen Atlas auf. Jedes Jahr kommen neue Elemente dazu. Inzwischen lernen dort nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, es gibt einen Schulgarten und ein Café. Auch Inklusion ist auf dem Campus wichtig: Die ersten Schüler mit Hörbehinderung machen dieses Jahr ihren Abschluss.

Women for Women in Kenia

Mit „Kauf ne Kuh“ fing es an: Die Tuttlinger Christina und Bene Schreiber unterstützten Frauen in Kenia, indem sie ihnen mit Spendengeld eine Kuh kauften. 250 Euro kostet so eine Kuh, für die Frauen ‐ oft Witwen ‐ ist sie eine Lebensgrundlage. 1300 Kühe später gibt es das Projekt inzwischen auch in Uganda und wurde um Home-Based-Care erweitert. Dabei kümmert sich der Verein um die Frauen, die selber keine Kuh halten können und um Männer, die zu alt oder zu krank sind, um sich selbst noch versorgen zu können.

Kinderheim Egipat in Sarajevo

Sie kümmern sich um Kinder, denen es in ihren Familien nicht gut geht und übernehmen Aufgaben, die der bosnische Staat nicht leisten kann. Die Ordensschwestern, die das Kinderheim Egipat in Sarajevo betreuen, helfen da, wo es am nötigsten ist ‐ finanzielle Unterstützung kommt dabei von der Katholischen Gemeinde aus Tuttlingen. Oft geht es dabei um das Nötigste: Lebensmittel, Schulmaterial, Kleidung ‐ aber auch Fürsorge und Geborgenheit.

Pidecafé in Peru

Ein Projekt gegen die Landflucht: Pidecafé-Progreso und der Arbeitskreis Eine Welt in Tuttlingen unterstützen Kleinbauern in Peru. Es geht um Kaffee- und Zuckerrohranbau und -vermarktung, aber auch um den Aufbau von Bio-Gemüsegärten. Die Gruppe unterstützt inzwischen 500 Kleinbauernfamilien und muss dafür 20.000 Euro jährlich aufbringen.

Nepal-Hilfe Haribol

Im ärmsten Land Südasiens ist bei einem katastrophalen Erdbeben im April 2015 viel zerstört worden. Wilfried Leibinger aus Kolbingen trägt mit der Haribol-Nepahilfe und der Dachorganisation ÖWK dazu bei, Schülern wieder eine Bildungsperspektive zu geben. Momentan geht es darum, zerstörte Schulen wieder aufzubauen und mit dem nötigen Material auszustatten.

Projekte der Caritas

Die Caritas ist der Partner der Schwäbischen Zeitung bei „Helfen bringt Freude“. Deshalb erhalten auch Projekte der Caritas in der Region Spendengeld. Dazu gehören der Kinderfonds Hütchen, der Kinder und Jugendliche unterstützt, die von Armut betroffen und bedroht sind, und die Projekte „Fair statt Flucht“ und „Buntgut“. Beide widmen sich Nachhaltigkeitsaspekten bei der Kleiderherstellung. Es gibt Workshops und eine Kleidertauschbörse für Schüler, außerdem haben Frauen mit Fluchtgeschichte beim Angebot „ Sprache und Nähen“ die Möglichkeit, Deutsch und Nähen zu lernen.