Helfen bringt Freude: Diese Projekte hat Tuttlingen 2022 unterstützt

Die Weihnachtszeit naht, die Spendenaktion der Schwäbischen Zeitung „Helfen bringt Freude“ steht in den Startlöchern. Bevor die neue Spendenrunde beginnt, blicken wir zurück auf 2022: Fünf Projekte haben wir mit jeweils 3800 Euro unterstützt. Was ist mit dem Geld passiert?

Bildung in Indien: Mit dem Verein „Helfen wo Christen leiden ‐ wo Kinder Hilfe brauchen“ haben Sebastian Braun aus Möhringen und sein Vater in Südindien Kinderheime und eine Schule aufgebaut. Im Frühjahr 2023 waren sie vor Ort. „Alles dreht sich zur Zeit um unsere Learn-for-Life-Schule“, heißt es in einem Rundbrief. Es gehe um Ausrüstung, darum, dass Sport und Spiel ihren Platz haben und ständig kämen neue Schüler dazu. Viele Eltern zeigten Interesse für die neue Schule in der Stadt. Und: „Man kann es sich kaum vorstellen, wie sich die Kinder auf die Schule freuen.“

Schule in Ghana: Die technische Hochschule „St. Augustine's Senior High School“ von Pfarrrer Bonaventure Kambotuu im Westen Ghanas wird seit Jahren von der Kirchengemeinde Renquishausen unterstützt. Dort werden 700 Internatsschüler in Berufen wie Koch, Maurer, Schreiner, Elektriker und Schlosser ausgebildet. Hinzu kommen jüngere Schüler und Kindergartenkinder. Mit dem Geld aus der Aktion der Schwäbischen Zeitung wird die Küche der Schule umgebaut ‐ zum Teil musste auf Autofelgen gekocht werden. Nun werden sie durch gemauerte Kochstellen ersetzt. Außerdem wird ein Notstromaggregat repariert.

Bildung in Nepal: Die Spendensumme 2022 floss auch in den Wiederaufbau von Schulen in Nepal. Im ärmsten Land Südasiens ist bei einem katastrophalen Erdbeben im April 2015 viel zerstört worden. Wilfried Leibinger aus Kolbingen trägt mit der Haribol-Nepahilfe und der Dachorganisation ÖWK dazu bei, Schülern wieder eine Bildungsperspektive zu geben. Sechs Schulen im Distrikt Kavre sind nun wieder aufgebaut. Unter anderem wurde das Geld für Mobiliar und Lernmaterial verwendet.

Famoja in Kenia: Eine Community mit Gemeinschaftshaus, nachhaltiger Landwirtschaft und Bildungsangeboten aufbauen ‐ das hat sich das Projekt Famoja in Kandongu in Zentralkenia vorgenommen. Jana Winterhalter, die aus Tuttlingen stammt, ist Teil davon. Auf einem Grundstück hatte der Bau der Anlage schon begonnen, nun soll Famoja aber umzuziehen. Wie Winterhalter in einem Newsletter schreibt, liege das Grundstück mit etwa 23 Kilometer zu weit von ihrem und dem Wohnort der anderen Mitstreiter entfernt. Die Entfernung bedeute Kontrollverlust, es fehle die Unterstützung der Leute vor Ort. „Das Projekt muss nach Hause gebracht werden, bevor ein Zuhause gebaut werden kann“, schreibt sie. Das Spendengeld gehe aber nicht verloren, versichert sie, es werde für den Neustart gebraucht: Das alte Grundstück soll verkauft werden und ein neues in Kandongu gekauft werden.

Kleinbauern in Peru: Seit 30 Jahren sind der Arbeitskreis Dritte Welt Tuttlingen und die Weltladen-Gruppe mit der Partnerorganisation Pidecafé-Progreso bemüht, Kleinbauern in Peru eine nachhaltige Existenz aufzubauen. Es geht um Kaffee- und Zuckerrohranbau und -vermarktung, aber auch um den Aufbau von Bio-Gemüsegärten. Die Gruppe unterstützt inzwischen 500 Kleinbauernfamilien und muss dafür 20.000 Euro jährlich aufbringen. Über die Entwicklung vor Ort hat sich eine Abordnung aus Tuttlingen bei einer Reise im Spätsommer informiert.