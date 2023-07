Kommunale Wärmeplanung, erneuerbare Energien, Fernwärme — mit Begriffen wie diesen wirft die Politik derzeit um sich. Aber was heißt das jetzt genau? An einer Baustelle der Tuttlinger Stadtwerke an der Stadionstraße lässt sich das derzeit gut beobachten.

Dort wird, direkt neben der Hermann–Hesse–Realschule, an einem Heizwerk gebaut. Für die Schule erst einmal keine gute Nachricht, sie musste dafür ein Stück von ihrem Schulhof abtreten. Der Schule, den Gebäuden ringsum und auch etlichen Häusern einige Straßen weiter entfernt, soll die neue Heizzentrale aber zugute kommen. Ein größeres Gebiet als bisher soll von dort aus ab März 2024 mit Fernwärme versorgt werden.

Eine Heizung für viele Häuser

Was ist eigentlich Fernwärme? Im Prinzip eine riesige Heizung, die nicht nur ein Haus, sondern hunderte bis tausende mit Wärme versorgen kann. An der Stadionstraße gibt es dafür seit 2004 einen Holzhackschnitzelkessel, um die 5000 Kubikmeter Hackschnitzel werden dort pro Jahr verfeuert. Damit wird Wasser aufgeheizt. Das 75 bis 80 Grad Celsius warme Wasser wird dann über dicke Leitungen zu den Häusern transportiert und heizt über einen Wärmetauscher wiederum den Wasserkreislauf im Haus auf. Das abgekühlte Wasser fließt zurück ins Heizwerk — „ein geschlossener Kreislauf“, erklärt Hannes Schray, Projektingenieur der Stadtwerke Tuttlingen in der Sparte Wärme.

Neben dem Holzhackschnitzelkessel mit einem Megawatt Leistung gibt es im Heizwerk noch zwei Gaskessel, die eigentlich als Reserve geplant waren — also falls die Anlage ausfällt oder es im Winter richtig kalt wird.

Die Heizzentrale der Tuttlinger Stadtwerke an der Stadionstraße: In der orangenen Anlage rechts Holzhackschnitzel verfeuert, die blauen Geräte sind Gaskessel. In einem zweiten Gebäude entsteht ein weitere Hackschnitzelkessel. (Foto: Dorothea Hecht )

Aktuell laufe der Gaskessel aber im Winter parallel mit, denn immer mehr Haushalte bezögen Fernwärme, erläutert Schray. Zum Beispiel kam 2021 das Quartier Alte Feuerwache mit 79 Wohnungen dazu. Momentan versorgt die Stadionstraße 39 Abnehmer, rechnerisch sind das etwa 385 Haushalte (bei einem Durchschnittsverbrauch von 13.000 Kilowattstunden pro Jahr).

„Und wir rechnen damit, dass wir noch mehr Abnehmer bekommen“, sagt Schray. Unter anderem ist geplant, den Drei–Kronen–Hof auf dem ehemaligen Union–Areal anzuschließen. Der Wohn– und Geschäftskomplex ist derzeit im Bau, 70 Wohnungen entstehen dort bis zum Sommer 2024.

Zweiter Kessel wird gebaut

Deshalb wird nun ein zweiter Holzhackschnitzelkessel mit der gleichen Leistung neben die bestehende Anlage an der Stadionstraße gebaut. Ein aufwändiges Unterfangen: Ein zweites Gebäude muss errichtet werden, dazwischen ein Pufferspeicher, daneben eine Grube für die Hackschnitzel. Und das ist nicht alles. Auf dem Dach des Gebäudes ist eine Photovoltaikanlage geplant, und im Keller sollen zusätzlich Wärmepumpen mit 500 KW Leistung eingebaut werden, ebenfalls für Heizwärme. Diese Wärmepumpen sollen Abwasserwärme nutzbar machen. Auf der anderen Donauseite fließe ein großer Abwasserkanal, dessen Restwärme man zum Heizen nutzen könnte, erklärt Schray. Dazu müssen allerdings noch ein Wärmetauscher im Kanal und einige Leitungen verlegt werden.

Leitungen braucht es auch, um das Fernwärmenetz auszubauen und weitere Häuser anzuschließen. Sie sollen in der Uhlandstraße und der Oberamteistraße, In Wöhrden und in der Schillerstraße vergraben werden. 3,5 Millionen Euro kostet das Gesamtprojekt die Stadtwerke. Die Investition lohne sich, ist Schray überzeugt: „Wir wollen uns so erneuerbar aufstellen, wie es geht.“

(Foto: Dorothea Hecht )

Fernwärme nur punktuell verfügbar

Rein rechnerisch können die SWT 2500 Haushalte über ihr gesamtes Fernwärmenetz in Tuttlingen und den Ortsteilen versorgen, allerdings ist es bei weitem nicht überall verfügbar. 16 Heizzentralen betreiben die Stadtwerke. Zehn von ihnen speisen die Wärme in ein Fernwärmenetz ein, zum Beispiel im Wohngebiet Thiergarten, im Schulzentrum, in der Schmelze, in Teilen der Innenstadt, im Holderstöckle und In Apsen. Sechs versorgen einzelne Gebäude im Rahmen eines Wärmeliefercontractings.

Eigene Hackschnitzelproduktion geplant

Viele Heizwerke laufen noch mit Gas, aber auch Pellets, Solarthermie und Biomethan werden eingesetzt. Zwei nutzen Holzhackschnitzel — die Anlage an der Stadionstraße und eine im interkommunalen Gewerbepark Take–off in Neuhausen ob Eck. Momentan beziehen die SWT etwa 12.000 Kubikmeter Hackschnitzel jährlich von Lieferanten aus der Region. Bald soll die Lieferung direkt aus Tuttlingen kommen, denn die Stadt Tuttlingen lässt eine Anlage bauen, in der Rest– und Abfallholz aus den städtischen Wäldern zu Hackschnitzeln verarbeitet wird.

Alle Heizwerke auf Hackschnitzel umzurüsten, sei aber nicht realistisch, sagt Schray. Zum einen gebe es in einigen Gebäuden schlicht nicht genug Platz für die großen Kessel und Gruben. Zum anderen sei Abfallholz nur begrenzt verfügbar und die Nachfrage steige, sagt Schray: „Es werden gerade viele Anlagen gebaut.“