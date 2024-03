Hunderte kleine gelbe Plastikenten. Sie tauchen an den ungewöhnlichsten Plätzen in der Stadthalle auf, und es werden immer mehr. Wer die Entchen versteckt, ist unbekannt. Verdächtige gibt es trotzdem.

Seit mehreren Monaten

„Als ich gelesen habe, dass das Ulmer Rathaus ein Minientenproblem hat, musste ich schmunzeln. Denn bei uns tauchen auch seit Beginn des Jahres immer mehr Enten in der Stadthalle auf“, erzählt Stadthallen-Chef Michael Baur. Mittlerweile gibt fast keinen Raum mehr, in dem man sie nicht mehr findet.

Ich habe zwei Kolleginnen im Verdacht. Michael Baur

Optisch sind sie unverkennbar: Rund eineinhalb Zentimeter groß, gelb und teilweise mit Sonnenbrille. „Sie sind so klein, dass man sie nicht auf den ersten Blick sieht. Aber wenn man mal darauf achtet, sieht man sie auf einmal überall“, ergänzt er.

Hier tauchen sie auf

Mittlerweile sind es mehrere Hundert, die in der Stadthalle stehen, liegen oder festgeklebt sind: Auf den Türschildern, an Telefonhörern, in Schubladen, auf Stuhllehnen oder PC-Bildschirmen, in Gießkannen oder Lichtschaltern.

Kolleginnen unter Verdacht

Wer es war, weiß keiner genau. „Ich habe zwei Kolleginnen im Verdacht. Die sind immer für einen Spaß zu haben. Da könnte ich mir vorstellen, dass es eine der beiden war“, sagt Baur, der selbst auch eine kleine Ente auf seinem PC-Bildschirm stehen hat.

Weggeräumt werden die Plastiktierchen aber nicht. „Ich finde es lustig“, sagt er und ergänzt: „Wobei es im Büro unseres technischen Leiters vollkommen eskaliert ist. Das wäre mir für mein Büro zu viel.“

Auch größere Gegenstände werden ersetzt

Allein bei den kleinen Deko-Tieren ist es aber nicht geblieben. So wurde auch eine der klassisch grünen Gießkannen gegen eine gelbe große Enten-Gießkanne getauscht. Und auch an der Wand im Technikbüro hängt ein Plakat mit einer gelben Ente.

Auch die Gießkanne wurde bereits ausgetaucht. (Foto: Lisa Klebaum )

Kein Ende in Sicht

Ob der Spuk nun ein Ende hat? „Ich denke nicht“, sagt Baur und ergänzt: „Ich finde es aber auch nicht schlimm.“ Denn an plötzlich auftauchende Gegenstände ist der Stadthallen-Chef bereits gewohnt. Die Enten sind nämlich längst nicht die einzige Kuriosität, die in der Stadthalle einen festen Platz gefunden hat.

Diesen Gegenstand findet man beim genauen Hinschauen

„An der Decke des großen Saals, ganz oben auf den Lichttraversen, sitzt ein Stofftier“, sagt Baur. Wie es dahin gekommen ist, weiß keiner. Mitarbeiter vermuten, dass es jemand Externes beim Aufbau - als die Traversen auf den Boden gefahren waren - dort hingesetzt hat. Und seither sitzt es dort - und das bereits seit Jahren, fast wie ein Maskottchen.

Dieser kleine Plüschfuchs sitzt bereits seit Jahren hoch über den Köpfen der Zuschauer (Foto: Lisa Klebaum )

Dass es dort auch sitzen bleiben darf, wurde es so behandelt, dass brandschutztechnisch nichts passieren kann. Baur: „Vielleicht entdeckt es nun der ein oder andere Zuschauer beim nächsten Besuch.“