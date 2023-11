Seit fünf Monaten ist Heike Mägerle schwer krank. Einen Tag nach der Krebsdiagnose kam sie in die Klinik, die Tage, an denen sie nach Hause durfte, kann sie fast an beiden Händen abzählen. Gerade hat sie eine weitere Therapie begonnen, eine „Hammer-Chemo“, wie ihr die Ärzte gesagt haben. Sie hat Angst, denn sie weiß, was an Nebenwirkungen auf sie zukommen wird. Und doch überwiegt die Hoffnung.

Typisierungsaktion gestartet

Immer dabei: Heike Mägerle legt dieses Armband nur ab, wenn sie zu Untersuchungen muss. (Foto: Privat )

Freunde und Kollegen haben zusammen mit ihrem Arbeitgeber, der Stiftung St. Franziskus, im September eine Typisierungsaktion für sie auf die Beine gestellt. Jeder, der wollte, konnte mittels eines Testsets einen Wangenschleimhautabstrich an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) schicken. Etwa 1000 Menschen, so schätzt Heike Mägerle, haben mitgemacht.

Die gute Nachricht kam per Post

Die Altenpflegerin weiß seit knapp einem Monat, dass ein passender Spender gefunden wurde. Die Uniklinik Freiburg hat ihr das per Brief mitgeteilt. „Das war verrückt, absolut verrückt. Da brichst du erst mal in Tränen aus“, sagt sie. Ihr ganzes Umfeld habe so reagiert, auch ihr 85-jähriger Vater. „Er hat geweint vor Freude“, sagt sie bewegt.

Eine Stammzellentherapie ist Heike Mägerles einzige Möglichkeit, zu überleben. Durch die akute Leukämiie ist ihr Körper nicht mehr in der Lage, neues Blut zu bilden. Mit Chemotherapien und der Transfusion von Blutersatzprodukten haben ihr die Ärzte bislang geholfen. Aber dauerhaft geht das nicht.

Der Spender ist unbekannt

Am 14. November ist es so weit: Über einen zentralen Venenkatheter bekommt die 58-jährige Nendingerin, die seit einem Jahr mit ihrem Mann in Wurmlingen lebt, die Stammzellen des oder der unbekannten Spenderin verabreicht.

Jetzt wird es erst mal heftig

Um sie darauf vorzubereiten, muss sie durch eine weitere, besonders aggressive Chemotherapie hindurch. Am Dienstag hat sie damit begonnen, und ja: Das wird furchtbar. Sie zählt die Nebenwirkungen ruhig und sachlich auf: wahnsinniges Schwitzen, Fieberschübe und Schüttelfrost. Blutdruckabfall und völlige Niedergeschlagenheit, Schleimhautentzündungen von Mund bis Darm. „Das volle Programm“, so Mägerle, erwartet sie in den nächsten Tagen. Haut, Haare, Nägel, alles wird wieder kaputt sein.

So sieht die Erfolgsquote aus

Nach der Stammzellenspende in der Uniklinik Freiburg wird sie engmaschig überwacht. 20 bis 30 Tage braucht es, bis man sieht, ob und wie die Stammzellen arbeiten. „Wenn ich Knochenschmerzen bekomme, darf ich mich sehr freuen“, sagt Mägerle und lacht dabei. Denn das sei ein Zeichen, dass sich die Stammzellen in ihrem Knochenmark eingenistet haben und arbeiten. Die Erfolgsquote liegt bei 85 Prozent.

Kontakte heruntergefahren

Die ganze Familie ‐ ihr Mann, die Zwillingsmädchen sind 24, der Sohn 26 Jahre alt ‐ fiebert mit, dazu die Freunde und Kollegen. Regelmäßig schickt sie per Whatsapp einen Status an ihre Kontakte, „um die 200 lesen das immer“, sagt sie. Für sie ist das die Verbindung zur Außenwelt, denn mit Rücksicht auf ihr labiles Immunsystem darf sie kaum Kontakte haben.

Das wird dann schon einsam. Heike Mägerle

Nur eine Person durfte sie in den vergangenen Wochen in Freiburg besuchen: ihr Mann. Da er berufstätig ist, konnte er nur an den Wochenenden zu ihr fahren. „Das wird dann schon einsam“, bekennt sie. Deshalb will sie sich "einfach mal riesig bei all denen bedanken, die mich in den letzten Monaten unterstützt haben", sagt sie und denkt dabei an die vielen aufmunternden Nachrichten und Anrufe.

Die nächsten Monate in Quarantäne

Auch nach der Stammzellenfusion heißt es für sie: Quarantäne. Auch dann noch, wenn sie wie geplant Mitte Dezember nach Hause darf. Ein halbes Jahr lang muss sie wöchentlich nach Freiburg, zur Kontrolle. Je nachdem, wie ihre Blutwerte sind, darf sie wieder mehr am, öffentlichen Leben teilhaben. Einkaufen gehen, Leute sehen.

Die wichtigsten Merkmale stimmen

Ihre Chancen stehen gut. Die zwei Stammzellenspender ‐ einer ist Reserve, falls mit dem anderen etwas sein sollte ‐ stimmen in den groben Merkmalen zu 100 Prozent mit ihren überein. Unterschiede gebe es nur in winzigen Parametern.

Dankesschreiben per Brief

Wer ihr sein Knochenmark gibt, weiß sie nicht. Das kann sie frühestens zwei Jahre nach der Transfusion erfahren. Weltweit habe es wohl einige Fälle gegeben, in denen die Spender die Empfänger um einen „,kleinen Obolus“ gebeten haben ‐ um eine Art finanziellen Ausgleich, weil sie ihnen das Leben gerettet haben. Deshalb wird ein zeitnaher Kontakt mittlerweile unterbunden. Aber einen Brief darf sie schreiben. Anonym, ohne mögliche Rückschlüsse auf sich und ihre Person. Die DKMS leitet den entsprechend weiter.

Ärzte stehen ihr zur Seite

„Lieber Gott, ich werde es hoffentlich auch schaffen“, sagt sich Heike Mägerle in diesem Tagen immer wieder. Eine Ärztin hat sie darauf vorbereitet, was sie erwartet: „Der Tag wird kommen, an dem Sie uns sagen: Ich kann nicht mehr“, bezieht sie sich auf die Nebenwirkungen der Chemotherapie. „Dann sagen wir Ihnen: Und Sie schaffen das.“