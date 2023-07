Sechs junge Männer prügeln sich in der Ambrosius–Blarer–Straße, einer schlägt mit einer Flasche zu. Als die Polizei kurze Zeit später kommt, sind alle verschwunden. Doch Zeugen haben das Ganze gefilmt.

Es sind heftige Szenen, die ein Video zeigt, das seit Anfang der Woche über die Social–Media–Kanäle die Runde macht: Sechs junge Männer sind im Streit zu sehen. Einer wirft eine Tüte gegen ein Schaufenster, andere schlagen ihn nieder und treten auf ihn ein. Zwei aus der Gruppe jagen sich prügelnd auf der Straße nach. Eine Flasche rollt über das Pflaster, einer ergreift sie und schlägt sie einem Widersacher über den Kopf.

Video endet abrupt nach einer Minute

Der Streit wird von der gegenüberliegenden Straßenseite gefilmt. Dort sitzen offenbar mehrere Personen auf den Stufen der Stadtkirche. Das Video endet abrupt nach einer knappen Minute.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 14. Juli, wie Matthias Preiss, stellvertretender Leiter des Polizeireviers Tuttlingen, sagt. Um 20.22 Uhr verständigten Augenzeugen die Polizei. Bereits sieben Minuten später seien mehrere Streifen vor Ort gewesen, so Preiss. Doch Täter, Opfer wie auch die filmenden Personen waren bereits verschwunden. Einige Personen sollen, so die Mitteilung der Polizei, in Richtung Busbahnhof geflüchtet sein.

Täter und Opfer unbekannt

Wäre nicht wenige Tage später das Video aufgetaucht, wäre der Fall vermutlich bald zu den Akten gelegt worden. Zwar besteht für die Polizei generell ein Strafverfolgungszwang: Liegt irgendwo eine Straftat vor, müssen Ermittlungen eingeleitet werden. Doch in diesem Fall wären Täter wie auch Opfer unbekannt gewesen.

Doch nun kommt Licht ins Dunkel: Noch seien die beteiligten Personen nicht identifiziert worden, so Preiss. Doch das Ermittlerteam arbeite auf Hochtouren daran. Die Polizei ermittle wegen gefährlicher Körperverletzung – das ist dann der Fall, „wenn Werkzeug, wie in diesem Fall die Flasche, zum Einsatz kommt“, erklärt Preiss.

Das Video könnte eine wichtige Rolle spielen, sollte es zu einem Gerichtsverfahren kommen. Die Polizei sucht Zeugen und betont in der Mitteilung, dass das Filmen von Straftaten und das danach der Polizei zur Verfügung gestellte Filmmaterial keine strafrechtlichen Folgen nach sich zieht.