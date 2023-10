Altes Krematorium

Offiziell heißt es jetzt Kulturhaus, aber dass das rötliche Haus im Bürgerpark mal ein Krematorium war, ist im Keller nicht zu übersehen. Kahle Wände, brüchiger Putz, alte Öfen, eine Rollvorrichtung für Särge. Erkundet man die Räume im Halbdunkel, wie kürzlich bei einer Ausstellung, dann kann’s einem schon mal kalt den Rücken runterlaufen. Wofür waren wohl die kleinen Zimmer da... und diese Badewanne? Huch, war da ein Geräusch ‐ aaaah, raus hier!

Unterführung Stuttgarter Straße Richtung Wurmlingen

Es gibt da diese Szene am Anfang des fünften Harry-Potter-Films „Der Orden des Phönix“. Der Himmel verdunkelt sich, Harry und Dudley rennen nach Hause, kommen in einer Unterführung zum Stehen. Das Neonlicht flackert, und da sind sie!

Dementoren, die ihnen die Seele aussaugen wollen... Waren Sie nachts schon mal in der Unterführung Richtung Wurmlingen, zwischen Vogelsangweg und Brühlmühle. Eine enge Gasse, das Neonlicht flackert... Hiiiilfe! Expecto patronum!

Alter Friedhof

Es ist Mitternacht, der Vollmond erhebt sich über den alten Friedhof in Tuttlingen. Die alten Bäume stehen kahl um die überwachsenen Grabmale, die an die Toten der Weltkriege und der NS-Diktatur erinnern sollen. Auf einmal ein Knacksen im Gebüsch.

Klingt wie das perfekte Drehbuch für den nächsten Gruselfilm. Fehlt nur noch die Eule im Baum, die leise „Schuhuuuuu“ ruft und leise Schritte, die durch das Laub auf den Wiesen immer lauter werden. Einmal Beine in die Hand nehmen und Tschüss. Den Toten kann man ehrlich gesagt auch viel besser tagsüber gedenken.

Honburg

Wer kennt die Sage vom Kischtemännle? Dem bösen, geldgierigen Vogt, der nachts in seinem untersten Burgverlies seine unehrenhaften Reichtümer zählte, während in den Kerkern nebenan die Gefangenen vor Hunger und Schmerzen schrien und jammerten.

Sein Geld und seine Gier wurden größer und als er eines Nachts auf seiner Kiste saß, schlug die Türe zu, das alte Männlein war gefangen und es musste in seinem Gefängnis so elend verhungern wie die Gefangenen.

Doch wie in jeder guten Gruselgeschichte wird’s erst nach dem Tod so richtig schaurig. Zur Strafe muss er nämlich nach seinem Tod noch so lange als Geist umgehen, bis er seine Schätze an Armen verschenkt hatte. Einfach beim nächsten nächtlichen Spaziergang auf dem Honberg mal genau daran denken ‐ Dann wissen Sie ja, wer da wieder unterwegs ist.

Wasserreservoir Kapf

Das Einzige, was gruseliger ist als Wasser, ist Wasser im Dunkeln. Und Überraschung: In einem Wasserreservoir ist es immer dunkel. Die Stähle, die wie Statuen bewegungslos im Wasser stehen, machen sie Situation nicht weniger gruselig.

Gleiches gilt übrigens auch für die Beleuchtung, die von unter Wasser an die Oberfläche scheint. Selbst wenn man es dürfte: Nicht den kleinsten Zeh würde ich in dieses Becken setzen.

Im Gegenteil! Es gibt da eine Stelle in dem Film Fluch der Karibik, in der die lebenden Toten aus Davy Jones’ Reich vom Meeresgrund auftauchen. Hätte man auch in dem Wasserreservoir drehen können. Hilfeee!

Waldweg zwischen SHW und Stadion

Wenn man Glück hat, trainiert eine der vielen Mannschaften auf dem Platz am Stadion oder dem an der Stuttgarter Straße. Denn dann ist das Flutlicht an. Wenn man Pech hat, nicht. Dann ist es dunkel. Und unheimlich.

Auf der einen Seite ist die Donau, auf der anderen der ansteigende Waldbereich. Blätter, durch die der Wind zieht, das Rascheln kleiner Tiere. Ganz schlimm wird es, wenn plötzlich kein Geräusch mehr zu hören ist. Totenstille. Da war doch was. Ein Knacken, oder? Jetzt nur nicht umdrehen. Nicht stehenbleiben. Sondern nichts wie weg.

Zu guter Letzt: Der Keller

Tagsüber ist er ein Ort, an dem man Konserven und Getränke lagert. Dann wird es Abend und die Stimmung ändert sich. Die Kellerlampe ist eine halblahme Funzel, die mehr Schatten wirft als Licht. Und plötzlich hat man das Gefühl, als lauere dort noch etwas anderes als Kartoffeln.

Täuscht man sich, oder hat sich der irdene Boden gerade etwas gehoben? Und was für ein Geräusch kommt aus dem Kellerraum nebenan? Menschlich kann die Bedrohung nicht sein. das würde sich anders anhören. Vielleicht ist es ein Dämon aus der alten Welt, tief vergraben im Erdinneren, der nun wach geworden ist, weil wir zu tief gegraben haben.

Äh halt, das war Herr der Ringe, Minen von Moria. Aber niemand weiß genau, was aus Balrog geworden ist, nicht wahr? Schnelle Treppe hoch und die Türe abschließen. So kriegt uns der Feuerdämon auf keinen Fall!