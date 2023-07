Bauarbeiter flexen auf der Gymnasien–Baustelle und lösen dabei die Brandmeldeanlage aus: Am Donnerstagnachmittag ist deswegen die Feuerwehr ausgerückt.

Letztendlich reichte es, den Kellerbereich durchzulüften — dann konnten die Einsatzkräfte schon wieder abziehen. Nachdem am Donnerstag gegen 15.30 Uhr die Brandmeldeanlage im Schulzentrum am Mühlenweg ausgelöst hatte, rückte die Feuerwehr mit 30 Mann und sechs Fahrzeugen aus. Schnell stellte sich dabei jedoch heraus, dass Flexarbeiten von Handwerker schuld am Alarm waren.