Handwerk freut sich über Anstieg der Lehrverträge

Kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres kann sich das Handwerk der Region auf viele neue Nachwuchskräfte freuen: Bereits 1285 Berufsausbildungsverträge wurden im Bezirk der Handwerkskammer Konstanz zum Stichtag 31. Juli abgeschlossen. Das sind über zehn Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Kurzentschlossene können sich nach wie vor für eine Ausbildung im Handwerk bewerben.

„Wir nehmen ein zunehmendes Interesse am Wirtschaftszweig Handwerk wahr. Dazu passt die aktuell wieder gestiegene Zahl der abgeschlossenen Lehrverträge mit einem Wachstum von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das stimmt mich optimistisch“, freut sich Werner Rottler, Präsident der Handwerkskammer Konstanz. Vor allem bei den Energiewendeberufen sei der Zuwachs deutlich zu spüren. Im Bereich Nahrungsmittel indes sei das Interesse zurückhaltender.

Zugenommen hat die Zahl der neuen Lehrverträge in allen fünf Landkreisen des Kammerbezirks, allen voran im Landkreis Rottweil mit einem Plus von 19 Prozent, gefolgt von den Landkreisen Schwarzwald–Baar mit knapp 18 Prozent, Waldshut mit elf Prozent, Tuttlingen mit über sieben Prozent und Konstanz mit annähernd einem Prozent mehr neuen Ausbildungsverträgen. 52 Ausbildungsverträge im Kammerbezirk wurden mit Menschen aus Asylzugangsstaaten geschlossen.

Besonders nachgefragt werden auch in diesem Jahr wieder die wichtigen Energiewendeberufe Elektroniker und Anlagenmechaniker für Sanitär–, Heizungs– und Klimatechnik, ohne die beispielsweise die Installation von Solaranlagen oder die Modernisierung von Heizanlagen nicht umsetzbar wären.

Knapp 500 freie Ausbildungsplätze sind derzeit in der Online–Lehrstellenbörse der Handwerkskammer gelistet. Gesucht werden in der Online–Börse vor allem künftige Anlagenmechaniker für Sanitär–, Heizungs– und Klimatechnik, Zimmerer, Elektroniker, Metallbauer, Kfz–Mechatroniker, Maurer, Chirurgiemechaniker, Holzbildhauer, Feinwerkmechaniker, Dachdecker, Straßenbauer oder Stuckateure. Und selbst in selteneren Handwerksberufen wie Schilder– und Lichtreklamehersteller oder Polsterer sind noch einzelne Ausbildungsplätze aufgeführt.

Eine Übersicht über die gemeldeten offenen Stellen ist unter www.hwk-konstanz.de/lehrstellenboerse oder in der kostenlosen App „Lehrstellenradar“ zu finden.