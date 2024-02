Hat eine Matratze ausgedient, landet sie in der Regel auf dem Müll. Hochgerechnet sind das europaweit rund 450.000 Tonnen Altmatratzen pro Jahr. Zwei junge Forscherinnen aus Tuttlingen wollen dieses Material nun nutzen, um Dämmmaterial herzustellen, das beispielsweise im Hausbau verwendet werden kann.

Schülerinnen nehmen bei Wettbewerb teil

Katharina Leuthner vom Immanuel-Kant-Gymnasium und Greta Banzhaf vom Gymnasium in Spaichingen sind die beiden Forscherinnen, die die Ressourcen von alten Matratzen nutzen möchten. Mit dem Projekt „Nachhaltig dämmen mit System“ nehmen die beiden Schülerinnen bei dem anstehenden Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ teil.

Seit rund eineinhalb Jahren arbeiten sie bereits an dem Projekt. „Wir haben vieles ausprobiert, um die Matratze so zu präparieren, dass wir sie weiter verarbeiten können“, erinnert sich Katharina Leuthner. Der erste Versuch, die Kautschukmatratze einzuschmelzen, funktionierte nicht. „Dann haben wir sie mit Säure und Lauge behandelt. Da ist aber gar nichts passiert“, ergänzt die Schülerin.

Von der Matratze zum Granulat

Was zum Erfolg führte, war eine einfache Küchenmaschine. „Dadurch konnten wir die Matratze zu Granulat verarbeiten, mit dem wir wiederum weiterarbeiten konnten“, sagt sie. Und wie haftet das Material schließlich an der Wand?

„Mitty“ zusammen mit Katharina Leuthner vom Immanuel-Kant-Gymnasium und Greta Banzhaf vom Gymnasium in Spaichingen. (Foto: Lisa Klebaum )

„Wir haben es mithilfe der Einblasdämmung versucht, was auch gut geklappt hat“, sagt Greta Banzhaf. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem lose Dämmstoffe mittels einer Einblasmaschine mithilfe von Luft in ein Bauteil eingebracht werden. Das Verfahren klappte zwar gut, konnte aber nicht in allen Fällen angewendet werden.

Deshalb versuchte sich das Team an einer Hilfskonstruktion. „Nach mehreren Versuchen kamen wir auf Casein, das wir mit mehreren Stoffen so mischten, um die perfekte Hilfskonstruktion zu bauen, die einen zusätzlichen dämmenden Effekt hat“, sagt Greta Banzhaf.

Höchste Teilnehmerzahl

Mit der Idee nehmen die beiden bei „Jugend forscht“ teil. Und die Konkurrenz ist in diesem Jahr besonders groß. „139 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen dieses Jahr am Regionalwettbewerb Donau-Heuberg teil. Das ist die höchste Teilnehmerzahl, die wir je hatten“, betont Holger Mann, Personalchef von Karl Storz bei Auftaktveranstaltung des Wettbewerbs.

Ehrengast Günther Oettinger

In der Region wird dieser in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal ausgetragen. Die Kinder und Jugendlichen kommen aus den Landkreisen Tuttlingen, Konstanz, Rottweil, Schwarzwald-Baar und Biberach. Insgesamt wurden 70 Projekte eingereicht.

Die Auftaktveranstaltung im Besucherzentrum von Karl Storz. (Foto: Lisa Klebaum )

„Es ist wichtig, junge Menschen für die Naturwissenschaft und Technik zu begeistern“, weiß auch Günther Oettinger, der extra nach Tuttlingen kam, um allen Beteiligten zu den zehn Jahren des Regionalwettbewerbs zu gratulieren. „Wir brauchen Forscherinnen und Forscher, die spannende Innovationen in die Wirklichkeit umsetzen“, ergänzt er.

Auch bei Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck und Carmen Butsch, Patenbeauftragte von Karl Storz, ist die Vorfreude auf die Jubiläumsausgabe groß. „Wir sind das Weltzentrum der Medizintechnik und wenn man sieht, was hier nachkommt, dann bleibt das auch so“, sagt Beck.

Der Wettbewerb unterteilt sich in zwei Altersklassen. Jugendliche ab 15 Jahren starten in der Sparte „Jugend forscht“, jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab Klasse 4 treten in der Juniorensparte „Schüler experimentieren“ an.

Am Freitag, 23. Februar, ab 9 Uhr können alle Interessierten in das Trainings-Center von Karl Storz an der Doktor-Karl-Storz-Str. 34 in Tuttlingen kommen und sich bis 13.30 Uhr ein Bild von den Ergebnissen machen. Der Weg ist ausgeschildert.