Hält Denkingens Serie auch im Kreisderby?

Auf den FSV Denkingen wartet in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald das erste Kreisderby der Saison. Er empfängt den SV Wurmlingen zum „Spiel des Tages“. Die SpVgg Trossingen und der SV Bubsheim treten ebenfalls daheim an. Der VfL Mühlheim reist zum Spitzenspiel nach Schramberg.

FSV Denkingen ‐ SV Wurmlingen (So., 15 Uhr). Neben den beiden Topteams Schramberg/Sulgen und Winzeln ist noch eine Mannschaft ungeschlagen: die des FSV. Nach zwei Siegen und vier 1:1-Unentschieden empfangen die siebtplatzierten Gastgeber den drei Ränge hinter ihnen platzierten SVW, der sieben Zähler hat. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Denkingens Trainer Nunzio Pastore, der sich ‐ wie auch Gäste-Spielertrainer Tom Schmid ‐ auf eine Partie auf Augenhöhe einstellt. Pastore kennt die Wurmlinger recht gut und weiß, dass beide Seiten das Spiel machen wollen.

Sowohl sein Team als auch das des SVW hatten zuletzt aber mit der Chancenverwertung, die durchaus ausbaufähig ist, zu kämpfen.

Für die Gäste geht es nach vier sieglosen Partien gegen größtenteils starke Gegner nun darum, fokussiert zu bleiben. „Wenn wir im Kollektiv funktionieren, dann sind wir stark genug, um Denkingen zu schlagen“, sagt Schmid. Beide Coaches können auf den gleichen oder ähnlichen Kader wie in den Nachholspielen unter der Woche setzen.

SpVgg Trossingen ‐ FC Hardt (So., 15 Uhr). „Wir können uns auf ein ähnliches Spiel wie gegen Bochingen einstellen“, vergleicht Kamran Yahyaijan, spielender Co-Trainer der Trossinger, die Partie mit der vor zwei Wochen (0:3). Um nicht auch gegen den bislang sieglosen FCH kalt erwischt zu werden, erhofft sich Coach Gunter Welzer ein geduldigeres Auftreten und ein schnelleres Umschalten seiner Elf nach eigenen Ballverlusten. Spielertrainer Nino Eisensteck und der angeschlagene Thomas Schondelmaier sind aus Sicht des 59-Jährigen die Schlüsselakteure der Gäste. Er kennt beide noch aus seiner Zeit beim SV Zimmern. Der SpVgg-Kader bleibt wohl unverändert.

SV Bubsheim ‐ FV 08 Rottweil (So., 15 Uhr). Der FVR hat ebenso wie der SVB vier Zähler. Doch die Heuberger landeten erst jüngst bei der SpVgg Bochingen (5:0) einen Befreiungsschlag und möchten den Aufschwung nutzen, ohne den letzten klaren Sieg zu hoch zu hängen: „Wir wollen natürlich da weiter machen. Das Spiel dürfen wir nicht überbewerten“, sagt Spielertrainer Paul Ratke vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Verein. Bis auf Kapitän Andreas Messmer ist der SVB-Kader vollzählig.

SG 08 Schramberg/SV Sulgen ‐ VfL Mühlheim (So., 15.30 Uhr; in Schramberg). Keinen Zähler hat der Aufsteiger aus der Talstadt bislang liegengelassen. Ausschlaggebend dafür war auch Flavius-Nicolae Oprea (elf Tore) ‐ doch der Ligaprimus hat bereits gezeigt, dass er im Angriff variabel sein kann und zudem defensiv sicher steht. Gästetrainer Daniel Wieser weiß um die enorme Qualität der gegnerischen Einzelspieler und will deshalb mit seiner Elf befreit aufspielen: „Das ist eine spannende Aufgabe. Wir haben gar nichts zu verlieren“, sagt Wieser, der hinzufügt: „Wir sind mehr als im Soll.“ 13 von 18 möglichen Zählern bedeuten Rang drei ‐ und das trotz mehrerer Ausfälle. Philipp Wolf und Jonas Kirchner stoßen vielleicht wieder zum Kader dazu.

Die weiteren Partien:

SV Waldmössingen ‐ SG Deißlingen/Lauffen, SG Zimmern II/Horgen ‐ SV Villingendorf (beide am Freitag bei Redaktionsschluss nicht beendet), BSV 07 Schwenningen ‐ SpVgg Bochingen (Sa., 15.30 Uhr), SV Winzeln ‐ SG Bösingen II/Beffendorf (So., 15 Uhr).