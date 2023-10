Mit diesem Anruf hatte ein Rentner-Ehepaar aus Tuttlingen nicht gerechnet: Ein Kriminalpolizist will sie vor einem bevorstehenden Einbruch warnen. Doch sie reagieren besonnen und überführen im Gespräch den „falschen Polizisten“.

Bei anonymen Anrufern ohne Namen melden

Es klingelt. Eine Nummer ist auf dem Display nicht zu sehen, als Thomas W. (Der Name ist geändert/Anm.d.Red.) sich in der Nordstadt am Telefon meldet. „Hier“, spricht er in den Hörer. Dies, erklärt er, würde er immer so machen, wenn die Nummer vom Gegenüber unterdrückt sei. „Sonst melde ich mich schon mit meinem Namen.“

Er wollte immer mehr über uns wissen. Das kam mir komisch vor. Thomas W.

Die ungewöhnliche Art, sich zu melden, sorgt auf der Gegenseite durchaus für Irritation. Ob er mit Thomas W. sprechen würde, will der vermeintliche Joachim Schweizer von der Kriminalpolizei wissen. Thomas W. bejaht dies.

Auch die Nachfrage nach seiner Adresse in Tuttlingen beantwortet er noch zustimmend. Dann aber dreht der Tuttlinger den Spieß um. „Er wollte immer mehr über uns wissen. Das kam mir komisch vor. Da habe ich die Befragung abgebrochen“, erklärt Thomas W.

Bei Einbrechern ein Notizbuch gefunden

Von da an beginnt er die Fragen zu stellen. Zunächst: Warum der Polizist denn bei ihm anrufen würde? Nun, führt Schweizer, der wahrscheinlich nicht so heißt, aus: Man habe in der Stadt zwei Personen festgenommen. Einer habe ein Notizbuch dabei gehabt, in dem der Name und die Anschrift von Thomas W. gestanden hätte. Es sei mit einem Einbruch zu rechnen. „Seien Sie vorsichtig, wenn ein roter Golf an ihrem Haus vorbeifährt“, meint Schweizer.

Tuttlinger soll sich bei „Torwache“ erkundigen

Thomas W. lässt sich nicht einschüchtern. Er fragt weiter. „Woher weiß ich denn, dass Sie auch Joachim Schweizer von der Kriminalpolizei sind?“, will er wissen.

Der mutmaßliche Betrüger ist auf soviel Argwohn gefasst und erklärt, seine Dienstnummer sei K4PP77274984. Thomas W. könne ja auf der „Torwache“ anrufen und nach seinem Vorgesetzten Dr. Scholz fragen. Der würde bestätigen, dass er ‐ Klaus Bergmann ‐ angerufen haben.

Ja, aber haben Sie denn keine Angst wegen dem roten Golf? Der falsche Polizist

„Bergmann? Ich dachte, Sie heißen Joachim Schweizer“, hakt Thomas W. nach. Die Verlegenheit ist dem Betrüger anzumerken. Dies sei ein Versprecher, beteuert er. Klaus Bergmann sei sein Kollege. Thomas W. stimmt zu und fragt nach der Telefonnummer der „Torwache“. Die Nummer, so Schweizer, sei 0230/... „Das ist aber nicht Tuttlingen“, hakt Thomas W. ein.

Das ist zu viel für den gestressten Betrüger. „Ja, aber haben Sie denn keine Angst wegen dem roten Golf?“, will er stattdessen seine Bedrohungskulisse nochmals aufbauen. Haben Thomas W. und seine Frau nicht. Er legt auf und erkundigt sich stattdessen bei der Tuttlinger Polizeiwache.

Bei Betrugsmaschen am Telefon schnell aufzulegen

„Genau richtig“, findet Matthias Preiss, stellvertretender Revierleiter in Tuttlingen. Bei solchen Anrufen sei die beste Lösung aufzulegen und anschließend bei der nächsten Polizei-Dienststelle anzurufen.

Aktuell sei das Aufkommen bei Betrugsversuchen wieder besonders hoch. Ziel der Täter ist es, die Opfer am Telefon so zu verunsichern, dass sie dann von ihren Komplizen leicht zu überrumpeln sind. Sie schicken angebliche Kollegen vorbei, die Geld und Wertgegenstände „in Sicherheit“ bringen wollen.

Auch wenn nur ein oder zwei von 100 Angerufenen auf den Betrug reinfallen würden, sei die Rendite der Täter schon sehr hoch, sagt Preiss. Meist gehe es bei den erbeuteten Summe um tausende Euro.

Der stellvertretende Tuttlinger Revierleiter stellt zudem klar, dass man nicht mit dem Hinweis auf Dienstnummern arbeite, um sich als Polizist auszuweisen: „In der Öffentlichkeit haben wir eine Uniform und einen Dienstausweis. Am Telefon sage ich aber auch nur Vorname und Name sowie die Dienststelle.“ Sollte dies nicht reichen, um überzeugt zu sein, hilft nur die Absicherung bei der lokalen oder nächstgelegenen Dienststelle.