Gypsy Jazz in Manier von Django Reinhardt gibt es am Freitag, 11. August, von 23 bis 19 Uhr bei bei „Sommer im Zelt“ (Foto: Veranstalter). Zu Gast sind die Drahtzieher. Der unverwechselbare Sound der Drahtzieher verwebt kunstvoll die Einflüsse dreier weitgereister Gypsy Jazz Musiker aus Ravensburg. Ihre zahlreichen Engagements mit etablierten Größen des Genres machen dem konspirativen Bandnamen alle Ehre, heißt es in der Pressemitteilung.