Gymnasium–Möbel nach Osteuropa gespendet

Rechtzeitig zum Beginn des dritten Bauabschnitts der Tuttlinger Gymnasium–Sanierung hat die Hilfsorganisation Orfanis aus Rosenfeld mehrere Transporter und Anhänger mit Schulmöbeln abgeholt. Die Tische und Stühle werden nach Angaben der Stadtverwaltung nach Rumänien und in die Ukraine gebracht. Der Tuttlinger Gemeinderat hat entschieden, möglichst viele der nicht mehr gebrauchten Schulmöbel weiter zu geben. Mit der Hilfsorganisation Orfanis hat die Stadtverwaltung einen Partner gefunden, der zahlreiche Klassensätze an Schulmöbeln und Tafeln direkt zu Kooperationsstellen nach Rumänien, Ungarn und in die Ukraine liefern kann.