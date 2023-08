Gusseiserne Brunnen gehören zu den Ältesten in der Region

Brunnen waren im 19. Jahrhundert Teil des kommunalen Netzes zur Wasserversorgung. Nachdem die Stadt öffentliche Leitungen verlegt hatte, verkaufte sie die überflüssigen Brunnen — oder verschenkte sie an Höfe in der Umgebung. Einer kam beispielsweise auf den Aichhalder Hof, einer auf den Lohhof und ein weiterer auf den Wenigsbronner Hof. Letzterer hat dann ein weitere Karriere gemacht: Ende der 80er–Jahre kam er ins neue Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck und steht dort auf den Dorfplatz — aber darüber an anderer Stelle mehr.

Die Brunnen stammten seinerzeit aus mehreren Quellen. Da waren die einheimischen Schwäbischen Hüttenwerke im Tuttlinger Ludwigstal, früher Schmelz– und Hüttenwerk. Es ist eines der ältesten Unternehmen des Landes, gegründet 1696. Die ältesten Reste sind das Verwaltungsgebäude, die so genannte Faktorei, aus dem Jahr 1788, sowie ein Brunnen aus dem Jahr 1849, vor Ort in der Gießerei hergestellt.

Die Gusseisen–Produktion hat sich früher aber nicht auf das Ludwigstal beschränkt. Eine weitere Gießerei bestand in Bachzimmern, heute ein Ortsteil von Immendingen. Aus diesem heute nicht mehr bestehenden Werk, das dem Adelshaus Fürstenberg in Donaueschingen gehörte, stammen mehrere Brunnen in Tuttlingen, Möhringen und Umgebung. Aus Sicht des Landesamtes für Denkmalpflege „stets um industriell gefertigte Produkte, die stets mit einem Dekor mit einem gewissen künstlerischen Anspruch versehen sind, um zu zeigen, wie feinteilig–differenzierte Gestaltungsmöglichkeiten auch in der sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts neu entwickelnden und mit handwerklichen Produkten in Konkurrenz tretenden Eisengusstechnik möglich sind“.

Die im Raum Tuttlingen überlieferten gusseisernen Brunnen gehören zu den Ältesten in der Region Baar–Heuberg. Sie sind in der Zeit von etwa 1840 bis in die 1870er–Jahre entstanden. Die Denkmalpflege schützt solche historische Objekte an ihrem ursprünglichen Standort in der historischen Topografie. Das heißt: Alle Brunnen dieser Art, die noch an ihrem ursprünglichen Standort erhalten sind, sind als Kultur(klein-)denkmale gelistet.

Für die Aussiedlerhöfe waren die ausrangierten Brunnen Geschenke der Stadt. Umliegende Gemeinden kauften sie. Viele stehen heute noch: einer mitsamt seines krönenden Adlers in Emmingen, einer in Rietheim. Zudem steht einer auf dem Tuttlinger Friedhof. Ein besonders schöner, gut gepflegter Trogbrunnen in Grauguss steht heute in der Ortsmitte von Hausen ob Verena. Er versinnbildlicht auf den Punkt das Volkslied „Am Brunnen vor dem Tore“: Neben ihm wächst eine prächtige alte Linde, und hinter ihm steht ein Gartentor. Um die Anlage, auf einer halb öffentlichen, halb privaten Fläche, kümmert sich der emeritierte Pädagogikprofessor und heutige Vorsitzende der Kunststiftung Hohenkarpfen, Friedemann Maurer. Er kennt die Geschichte der meisten Brunnen in Tuttlingen und Umgebung und weiß um ihre frühere Bedeutung: Sie waren, unterstreicht er, viel mehr als Wasserspender. Nämlich wichtige Zentren des Alltags, im Dorf wie in der Stadt. Hier holte man nicht nur Wasser, sondern wusch auch Wäsche, ließ Vieh, Kutschpferde und Hunde trinken — und nutzte die Zeit für ein Schwätzchen. Nicht zufällig, weiß Maurer, stand neben dem Brunnen oft eine Bank und auch ein schattenspendender Baum. Die gusseisernen Brunnen, seriell hergestellt, stehen für ihn für die wachsende Stadt in der sogenannten Gründerzeit nach dem Deutsch–Französischen Krieg 1870/71, als die Wirtschaft „explodierte“. „Und sie hatten eine wichtige soziale Funktion!“