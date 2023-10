Gunnar Prennig übernimmt Leitung des neuen Amtes

Gunnar Prennig hat die Leitung des neuen Amtes für Hochbau und Gebäudemanagement Anfang des Monats übernommen.

Das Amt für Kämmerei und Gebäudemanagement wurde nach Beschluss des Kreistags aufgrund seiner Größe, den anstehenden Großprojekten und den Verantwortlichkeiten getrennt. Daraus wurden zwei neue Ämter gebildet: das Amt für Kämmerei und das Amt für Hochbau und Gebäudemanagement. Das Team des neuen Amtes besteht aus neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Prennig an der Spitze.

Seine berufliche Tätigkeit begann Prennig in der freien Wirtschaft, bevor er in den öffentlichen Dienst wechselte. Er war mehrere Jahre lang in den Stadtverwaltungen Villingen-Schwenningen und Bad Dürrheim in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als stellvertretender Fachbereichsleiter für den Fachbereich Bauwesen, mit den Schwerpunkten Planungs- und Baurecht sowie Projektmanagement für Hoch- und Tiefbau.

Zum Wechsel in das Landratsamt Tuttlingen hat ihn vor allem die Mitgestaltung bei der Neustrukturierung des Amtes veranlasst. „Es warten viele Aufgaben auf mein Team und mich. Zunächst möchte ich herausfinden, wo die Implementierung neuer Strukturen notwendig ist und wo wir zum Beispiel auch Aspekte des Pariser Klimaabkommens zukünftig berücksichtigen können“, erzählt Prennig.