Noch sind die Temperaturen einigermaßen warm, doch es lohnt sich, schon jetzt einen Blick auf die Herbst– und Wintergarderobe des Nachwuchses zu werfen. Ab Freitag und Samstag gibt es im Landkreis Tuttlingen nahezu wöchentlich eine Kinderkleiderbörse, bei denen neben Spielzeug und jede Menge Ausstattung überwiegend Herbst– und Wintermode angeboten wird. Anbei eine Übersicht über Kinderkleiderbörsen im Landkreis Tuttlingen:

Freitag, 15. September: Dürbheim

Verkauf in der Turnhalle Dürbheim ist von 17 bis 18.30 Uhr. Zehn Prozent des Verkaufserlöses wird einbehalten und kommt der Kinder– und Jugendarbeit der Gemeinde zugute.

Samstag, 16. September: Fridingen

Die Börse für Selbstverkäufer findet von 10 bis 12 Uhr im Katholischen Gemeindehaus, Unterer Damm 1, statt. Verkaufstische stehen zur Verfügung, die Tischgebühr beträgt sechs Euro. Anmeldungen nimmt Heidi Hipp unter Telefon 07463/8611 entgegen.

Es gibt Kaffee und Kuchen, auch zum Mitnehmen. Der Erlös der Börse ist für den Kindergarten St. Elisabeth in Fridingen bestimmt.

Samstag, 16. September: Gunningen

Schwangere mit Mutterpass können bereits ab 9.30 Uhr einkaufen, für alle anderen beginnt der Verkauf in der Hohenkarpfenhalle Gunningen um 10 Uhr und endet um 11.30 Uhr. Es gibt eine Bewirtung durch den Elternbeirat mit Kaffee und Kuchen. Kontakt: [email protected]

Samstag, 16. September: Emmingen–Liptingen

In der Witthohhalle Emmingen kann von 13.30 bis 15 Uhr eingekauft werden, Schwangere (mit Nachweis) bereits ab 13 Uhr. Es gibt eine Bewirtung mit Getränken und Kuchen. Kontakt: www.foerderverein–el.de

Freitag, 22. September, und Samstag, 23. September: Talheim

Zum ersten Mal an zwei Tagen geöffnet ist die Kinderkleiderbörse Talheim in der Festhalle der Gemeinde. Am Freitag beginnt der Verkauf um 18 Uhr (für Schwangere mit Mutterpass bereits ab 17 Uhr). Samstags ist von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Verkaufsnummern können über die Homepage www.boerse–talheim.de beantragt werden.

Samstag, 23. September: Denkingen

Der Verkauf in der Festhalle Denkingen, Auf Bulz, findet von 13 bis 15.30 Uhr statt. Während der Börse wird durch die Grundschule Denkingen mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Der Erlös kommt den Kindern in Schule oder Kindergarten in Denkingen zu Gute. Kontakt: [email protected] oder Telefon 07424/868213.

Samstag, 30. September: Mühlheim–Stetten

Von 14 bis 15.30 Uhr kann im Gemeindezentrum in Stetten, Rathausstraße 11, eingekauft werden. Vor Ort sind Parkmöglichkeiten vorhanden. Der Erlös wird für die Kinder– und Jugendarbeit in Mühlheim und Stetten gespendet. Wer als Helfer oder Helferin mit einsteigen möchte, kann eine E–Mail an [email protected] schreiben.

Samstag, 23. September: Wurmlingen

Die Wurmlinger Herbstbörse in der Schlosshalle findet von 9 bis 11.30 Uhr statt. Bereits am Freitag, 22. September, dürfen von 17.30 bis 18.30 Uhr Schwangere und eine Begleitperson zum Einkauf kommen. Kontakt: kinderkleiderbö[email protected]

Samstag, 7. Oktober: Spaichingen

Verkauft wird von 9 bis 12 Uhr in der Festhalle Spaichingen, Ausrichter ist der CDU–Stadtverband Spaichingen. Verkäuferinnen und Verkäufer können kleine und große Verkaufstische anmieten. Auch eine Verpflegung wird angeboten: Es gibt Butterbrezeln und Zopf sowie Kaffee und Getränke. Anmeldungen sind unter www.cdu–spaichingen.de/kinder möglich.

Samstag, 7. Oktober: Tuttlingen

Die erste der beiden Tuttlinger Kinderkleiderbörsen findet im katholischen Gemeindehaus Josefle statt. Der Verkauf ist von 9 bis 12 Uhr. Die Verkaufsnummern sind bereits alle vergeben.

Samstag, 7. Oktober: Trossingen

Von 13 bis 16 Uhr ist die Kinder und Teenager–Kleiderbörse in der Fritz–Kiehn–Halle geöffnet. Veranstaltet wird sie von der SPD Trossingen. Anmeldung ab dem 23. September unter [email protected] oder am 22. September von 17 bis 18 Uhr im Vereinsheim der Spielvereinigung Trossingen in der Achauerstaße. Ein Tisch kostet 10 Euro und einen Kuchen.

Samstag, 14. Oktober: Tuttlingen

Von 8.30 bis 11.30 Uhr kann bei der Kinderkleider– und Spielzeugbörse im evangelischen Gemeindehaus, Gartenstraße 1, eingekauft werden. Der Verkauf findet wieder auf zwei Etagen statt. Für Schwangere gibt es bereits am Freitagabend, 13. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr die Möglichkeit zum Vorab-Einkauf. Zum Einlass muss der Mutterpass mitgebracht werden, eine Begleitperson ist erlaubt. Zehn Prozent des Verkaufserlöses werden einbehalten und der Kinder– und Jugendarbeit in Tuttlingen gespendet. Kontakt: www.kinderkleiderbazar–tut.de.

Sonntag, 12. November: Aldingen

Die traditionelle Spielzeugbörse und Ausstattungsbörse findet von 14 bis 16 Uhr in der Erich–Fischer–Halle Aldingen statt. Angeboten wird dabei alles, außer Kleidung und Schuhe — das heißt, neben Spielzeug, Medien und Kinderfahrzeugen auch Kinderwagen, Autositze, Fasnachtsartikel sowie Skischuhe und Schlittschuhe. Der Erlös wird sozialen Einrichtungen und Organisationen gespendet.

In der Cafeteria wird mit frischen Waffeln, Kuchen, Kaffee und Getränken bewirtet. Anmeldungen sind ab 16. September, 18 Uhr, unter der Mailadresse [email protected] möglich (Telefonnummer angeben).