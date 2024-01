Auto, Fahrrad, Bus und Bahn: Bei der Wahl der Verkehrsmittel stand der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) bei den Tuttlingern eher auf den hinteren Plätzen. Das könnte sich geändert haben. Nach einem Jahr kann die Stadtverwaltung für den Stadttarif bemerkenswerte Zahlen vorlegen. Wir haben die Bilanz in den wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Wie viele Fahrkarten sind im vergangenen Jahr verkauft worden?

Seit 1. Januar 2023 sind 351.966 Fahrkarten des Stadttarifs verkauft worden, teilt die Verwaltung mit. Dazu gehört das neue Ein-Euro-Ticket, der Kinderfahrschein für Mädchen und Jungen von sechs bis 14 Jahren für 50 Cent je Fahrt sowie die beiden Tagestickets. Der Einzelfahrschein für den Tag kostet drei Euro. Als Gruppe bezahlt man fünf Euro.

Wie schneiden die Verkaufszahlen mit dem Vor-Coronajahr 2019 ab: Plus oder minus?

Definitiv ein Plus. Vor vier Jahren wurden im Stadtverkehr nur 208.682 Tickets verkauft. „Wir haben also eine Steigerung um 145 Prozent“, sagt Stadtsprecher Arno Specht.

Hätte die Steigerung noch größer sein können?

Vermutlich ja. In den ersten Monaten war das Ein-Euro-Ticket an den Automaten der Deutschen Bahn nicht erhältlich. Das hat sich mittlerweile aber gebessert. Zudem ist das Ein-Euro-Ticket jetzt auch über die App der Deutschen Bahn erhältlich.

Wie weit kann man mit dem Stadttarif fahren?

Ursprünglich galt das kostengünstige Ticket nur für die Kernstadt Tuttlingen sowie die Stadtteile Nendingen, Möhringen und Eßlingen. Damit konnte man alle Busse sowie die Ringzüge im Stadtgebiet nutzen. Dem Pauschalpreis hat sich nun mit dem Jahreswechsel auch die Nachbargemeinde Wurmlingen angeschlossen.

Wie fällt die Bilanz der Stadt Tuttlingen aus?

Grundsätzlich positiv. „Die Tatsache, dass sich allein die Ticketverkäufe mehr als verdoppelt haben, ist ein mehr als eindeutiges Indiz dafür, dass dieses Instrument angenommen wird“, erklärt der Stadtsprecher.

Lassen sich Rückschlüsse ziehen, wie sich die stärkere ÖPNV-Nutzung auf das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung ausgewirkt hat?

Ja, das wäre möglich. War aber bisher nicht angedacht. Denn, das macht Arno Specht deutlich, „eine genaue Evaluierung, wie sich das Ein-Euro-Ticket auf den Verkehr allgemein auswirkt, ist sehr schwer - und wäre somit sehr kostspielig“. Dazu wären unter anderem umfangreiche persönliche Fahrgastbefragungen notwendig. Außerdem ist es schwierig, aufgrund der Coronajahre passende Vergleichswerte zu bekommen.

Wie hoch fällt der Verlust für die Stadt durch den Verkauf vergünstigter Tickets aus? Wie viel von dem Zuschuss fließt zurück in die Stadtkasse?

Wie hoch der Verlust ist, lässt sich noch nicht beziffern, sagt Specht. Die Abrechnung für 2023 liegt noch nicht vor. Auch deshalb kann noch nicht gesagt werden, wie viel die Stadt von ihrem Zuschuss zum Stadttarif zurückerhält. Insgesamt 150.000 Euro hat die Stadt - monatlich 12.500 Euro - als Abschlagszahlung für den verbilligten Stadttarif an den Verkehrsverbund gezahlt. Die Einnahmen der 351.966 Fahrkarten gehen zu 30 Prozent an den Kreis, 70 Prozent bekommt die Stadt. „Wir gehen davon aus, dass wir einen großen Teil des Geldes zurückbekommen“, sagt Specht. Zusätzlich zahlt die Stadt Tuttlingen pro Jahr 420.000 Euro für den Stadtverkehr.

Welche Veränderung plant die Stadt Tuttlingen für das Jahr 2024?

Zum 1. Mai soll es - parallel zum neuen On-Demand-System des Landkreises - ein Zwischenkonzept für den Stadtverkehr geben. Auf den wichtigsten Linien wird es künftig einen Betrieb bis 24 Uhr geben. Zudem wird für den Stadtteil Nendingen eine neue Linie eingeführt, da die aktuelle Linie 310 in den Randzeiten, am Wochenende und an Feiertagen durch den On-Demand-Verkehrs des Landkreises ersetzt wird. Bei dem System gibt es keinen Fahrplan mehr. Die Busse müssen bei einem Fahrtwunsch von den Kunden selbst geordert werden.