Großer Opernabend in der Stadthalle

Zu einem großen Opernabend laden die Tuttlinger Hallen am Dienstag, 16. Januar, in die Stadthalle Tuttlingen ein. Ab 20 Uhr steht mit „La Traviata“ Giuseppe Verdis wohl berühmteste und beliebteste Oper auf dem Programm. Gespielt wird das Stück nach dem Roman „Die Kameliendame“ von Alexandre Dumas vom Stadttheater Pforzheim in italienischer Originalsprache mit deutschen Übertiteln. Dies teilt die Geschäftsführung der Tuttlinger Hallen mit.

„La Traviata“ gilt als Meilenstein im Schaffen Giuseppe Verdis und zugleich als eine seiner persönlichsten und gefühlvollsten Opern. Mit sicherem dramatischem Instinkt und viel Einfallsreichtum zeichnet Verdi berührende Charaktere. Liebe und Tod, die Hauptthemen der Oper, sind selten so unmittelbar, so zeitlos und schön in Musik umgesetzt worden.

Zur Geschichte um die ebenso unbedingte wie hoffnungslose Liebe zwischen Alfred Germont und der todkranken Violetta: Violetta führt ein rauschendes Partyleben in der Pariser Halbwelt. Hier wird Geld verprasst, sind Frauen käuflich und Krankheiten und echte Gefühle haben keinen Platz. Alles verändert sich, als sich Alfredo und Violetta verlieben, und sie sich auf ein ruhiges Leben an seiner Seite einlässt. Doch dann wird sie von Alfredos Vater besucht. Gefangen in gesellschaftlichen Konventionen, zeigt er ihr die negativen Folgen dieser Verbindung für den Ruf seiner Familie auf. Violetta gibt nach und trennt sich. Um Alfredo vor der Wahrheit zu schützen, behauptet sie, einen anderen zu lieben. Alfredo ist wütend und demütigt Violetta auf einer Feier vor allen. Die Moralvorstellungen gewinnen die Oberhand: sich fügen oder sterben? Was wäre, wenn sie sich gegen beides entscheiden könnte? Ist das ein Traum oder realer Alptraum?

„Die Musik von ‚La Traviata‘ besitzt intimen und melancholischen Charakter ebenso wie packende Massenszenen. Alle Traviata-Melodien sind Ohrwürmer, ob große Arie, ob Zigeuner- oder Matadorenchor. So betrachtet ist die Traviata fast schon so etwas wie eine ‚Pop-Oper‘, randvoll mit ‚Hits‘“, schmunzelt Stadthallen-Geschäftsführer Michael Baur. Gesungen wird in Tuttlingen in italienischer Sprache - ein Gewinn für den musikalischen Fluss, denn der musikalische Reichtum dieser Oper bedarf keiner Deutung. Die Sehnsucht nach großen Gefühlen vertonte schließlich keiner besser als Verdi.

Karten gibt es bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rotteil (RW), Schwarzwald-Baar (VS) und Tuttlingen (TUT) im vergünstigten Vorverkauf. Sie sind in drei Preiskategorien ab 26,30 Euro (inkl. Gebühren) zu haben. Online gibt es Karten unter www.tuttlinger-hallen.de und ein telefonischer Kartenservice ist unter Telefon 07461/910996 eingerichtet.