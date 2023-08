Gasgeruch im Kreuzstraßentunnel: So lautete der Alarm, der bei der Tuttlinger Feuerwehr am Montag um kurz vor 18 Uhr einging. Der Tunnel wurde sofort gesperrt. Zahlreiche Rettungskräfte aus dem ganzen Kreis rückten an.

Die Feuerwehr spricht beim Tunnel von einem „Sonderobjekt mit großem Gefahrenpotenzial“, sagt der Feuerwehrsprecher Andreas Hand. Deshalb waren alle Tuttlinger Wehren im Einsatz, auch die Ortsteile. Dazu die Führungsgruppe aus Mühlheim und Fridingen sowie eine Vielzahl an Sanitätern und Helfern – Großalarm wurde ausgelöst.

Messgeräte finden keine Ursache

Die Feuerwehrleute setzten Messgeräte ein, doch es konnte kein Gasaustritt oder -geruch festgestellt werden. Nach rund 20 Minuten wurde Entwarnung gegeben. Der Tunnel wurde nach Rücksprache mit dem Tunnelwart wieder freigegeben. Möglicherweise wurden die Abgasdämpfe der Fahrzeuge falsch gedeutet, heißt es im Polizeibericht als mögliche Ursache.

Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften vor Ort.