Geldscheine werden zum Problem für Bäckereien

Montagmorgen UND Monatsanfang - diese Kombination hat ihre Tücken, weiß Gerda Lange. Sie ist die Inhaberin der Bäckerei am Runden Eck in Tuttlingen und hat bemerkt, dass nach Zahltagen und oft auch nach Wochenenden viele Kunden mit großen Scheinen bezahlen wollen. Und sei es nur eine Brezel für einen Euro. „Dann haben wir ein Problem“, meint sie.

Oft beginnt der Ärger schon morgens

Auch das hatte sie schon: Die ersten drei Kunden nach Ladenöffnung um 5 Uhr morgens legen ihr alle einen 50er-Schein hin. Geht nicht. So viel Wechselgeld haben weder sie noch andere Bäcker in der Stadt in der Kasse. Der Bargeld-Bestand wurde heruntergefahren. Auch, nachdem es vor einigen Jahren gehäuft zu Ladeneinbrüchen in der Tuttlinger Innenstadt gekommen ist.

Bei Stammkunden ist sie so vertrauensselig und bietet an, dass man am nächsten Tag zum Zahlen kommen könne. Bei anderen nicht. „Ich musste deshalb auch schon mal einen Kunden wegschicken“, sagt Lange, weil sie den Schein nicht kleinmachen konnte.

Geht das?" Frage vieler Kunden mit großen Scheinen

Verstärkt habe sich das Problem durch das 1-Euro-Ticket im städtischen Busverkehr. Viele Kunden sammeln die klimpernden Münzen lieber für die Busfahrt, statt sie ihr über die Theke zu reichen.

„Montags ist es am schlimmsten“, findet Lulzim Gigollaj von der City-Bäckerei in der Gerberstraße. Da fragen viele Kunden, „Geht das?“, und strecken ihm 50er- und manchmal auch 100er-Scheine hin. Tatsächlich geht das nicht immer. Einige Kunden würden dann versuchen, ihren großen Schein anderswo zu wechseln.

Das ist vielfach die Rettung

Doch ihn und auch Kollegin Gerda Lange rettet in der Regel das Kartenzahlungsgerät. Bei Gigollaj bezahlen gut 30, 40 Prozent der Kunden mit Karte, auch bei der Bäckerei am Runden Eck werden es stetig mehr.

Das ist für uns zwar nicht so schön, wir haben aber gesagt, dass wir da keine Ausnahme machen. Marc Schneckenburger

Gigollaj, der sein Geschäft Ende 2021 eröffnet hat, vermutet, dass vor allem in Familien am Montag das Kleingeld an die Kinder geht, damit sie sich in der Schule etwas zu Essen kaufen können. Oder liegt es etwa an den Geldautomaten, die gegen Ende des Wochenendes nur noch große Geldeinheiten ausgeben können?

Am Automaten liegt es nicht

Nein, so Abetare Bajraj, Leiterin des Vorstandssekretariats der Kreissparkasse Tuttlingen. „Eine Überprüfung der Geldausgabeautomaten hat gezeigt, dass in der Regel auch nach der Wochenendnutzung jede Stückelung noch verfügbar ist.“

Tendenziell seien sogar eher die kleineren Stückelungen noch übrig. Woran das liegt? Laut Bajraj gibt der Geldautomat bei Beträgen größer als 50 Euro mindestens einmal 50 Euro aus und füllt als erstes mit 20 Euro-Geldscheinen auf. Offenbar wird am Wochenende also eher großes Geld abgehoben.

Laut Gerda Lange macht sich bei vielen ihrer Kunden bemerkbar, wann sie ihr Gehalt oder die Rente auf dem Konto haben. Dann kommen die Scheine in Umlauf. Lange: „Zum Monatsende gelangen eher die Münzen in unsere Kassen. Und manche Kunden sehen wir dann gar nicht mehr.“ Denn bei einigen sei dann schlicht und einfach nichts mehr zum Ausgeben da. „Das ist leider so. Und seit alles teurer geworden ist, ist es häufiger der Fall“, meint die 62-Jährige.

Wunsch der Bäcker

Bäcker Marc Schneckenburger setzt auf noch mehr Kartenzahlung. (Foto: Schneckenburger )

Marc Schneckenburger ist einer der Geschäftsführer der Meisterbäckerei Schneckenburger mit Hauptsitz in Tuttlingen. Rund 45 Filialen hat das Unternehmen mittlerweile.

„Massiv ist das nicht“, sagt er zum knappen Kleingeld zu Wochenanfang oder nach Zahltagen. Denn sonst wären Klagen der Verkäuferinnen bei ihm aufgeschlagen.

Am liebsten wären uns 100 Prozent" Marc Schneckenburger

Das mag bei Schneckenburger auch darin begründet sein, dass mittlerweile mindestens 50 Prozent der Kunden bargeldlos bezahlen. „Am liebsten wären uns 100 Prozent“, sagt er. Das sei am Hygienischsten, und die Kosten für die Technik würden bei zunehmendem Volumen der Kartenzahlungen sinken.

Das sind die Trends

„Corona hat das beschleunigt“, sagt er zum Trend zur Karte, und wenn es auch nur für ein Brötchen oder ein süßes Teil sei. Bajraj bestätigt das. Schon seit 2014 verzeichnet die Sparkasse einen Rückgang der Bargeldtransaktionen an den Kassen von mehr als 54 Prozent. An Geldausgabeautomaten sind es im gleichen Zeitraum 28 Prozent weniger geworden.

An jeder Kasse der Meisterbäckerei Schneckenburger - hier eine Filiale in Engen - steht ein Gerät für die Kartenzahlung. (Foto: Schneckenburger )

Jennifer Rössner von der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar weist darauf hin, dass vor allem dass die Transaktionsabwicklung per Smartphone immer mehr an Beliebtheit gewinnen.

Insgesamt würden Studienergebnisse belegen, dass 2023 so häufig per Girocard gezahlt wurde, wie noch nie. „Damit wurden die Zahlen der Coronajahre, die als Beschleuniger von bargeldlosen Bezahlungen gelten, übertroffen“, erklärt sie.

Selbst Kinder zahlen bargeldlos

Schneckenburger hat für jede Kasse ein eigenes Bezahlgerät und akzeptiert auch Kreditkarten für selbst kleinste Beträge.

„Das ist für uns zwar nicht so schön, wir haben aber gesagt, dass wir da keine Ausnahme machen“, so Marc Schneckenburger. Er will es für den Kunden so einfach wie möglich machen, „auch, wenn es uns ein paar Cent mehr kostet“.

Überhaupt, die Kosten. Gebühren schlagen nicht nur durch die Kartenzahlung auf, sondern auch, wenn die Händler Wechselgeld von den Banken holt, sagt Gerda Lange. Deshalb zuckt sie nicht mal mehr zusammen, wenn Kinder mit einer eigenen Bankkarte zu ihr kommen und Süßigkeiten kaufen. Für 40 Cent.