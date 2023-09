Grenzgängerin führt durch Hinterhöfe

Mariele, die Grenzgängerin, entführt am Freitag, 8. September, wieder in die Hinterhöfe von Tuttlingen. Die Gäste erwartet in jedem Fall eine gewitzte Führung in das Jahr 1868, mit Themen und Geschichten, die das Leben damals schrieb.

Beginn ist um 18.00 Uhr am Eingang zum Rathaus. Die Teilnahme ist begrenzt und es ist eine Anmeldung erforderlich bei Sybille Laufer unter der Telefonnummer 01578/4147176 oder über die Homepage www.diegrenzgaengerin.de. Für Erwachsene kostet die Führung 14 Euro, für Jugendliche ab 14 Jahren sieben Euro. Eintrittstickets können bereits über die Internetseite der Stadt Tuttlingen gebucht werden.