Gregor Meyle und Michael Schulte rocken den Honberg 

Den einen kennt man von „Voice of Germany“ und dem Eurovision Song Contest, den anderen vom Honberg–Sommer. Der Freitag und der Samstag standen im Zeichen der musikalischen Männer beim Honberg–Sommer.

Michael Schulte (rechts) machte am Freitag den Auftakt und lockte nicht nur mit seinem Ohrwurm „Back to the Start“ eher jüngeres Publikum an.

Gregor Meyle war am Samstag zum vierten Mal beim Honberg–Sommer zu Gast — Sie wissen schon, der Mann mit Hut, Bart und Brille.

Der Singer–Songwriter mag’s vor allem gefühlvoll, hat ebenfalls schon einige Fernsehauftritte hinter sich und eine treue Fangemeinde, das war auch auf dem Honberg zu sehen.