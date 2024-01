Tuttlingen

Gospelchor in der evangelischen Freikirche

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Nach langer Zeit gastiert mal wieder der Gospelchor „Voices of Joy“ am Samstag, 20. Januar, um 19 Uhr in der evangelischen Freikirche in der Brückenstraße 13, 78532 Tuttlingen.

Veröffentlicht: 02.01.2024, 18:28 Von: sz