Am 8. März ist Weltfrauentag. Wir haben bei fünf Frauen aus Politik, Wirtschaft und Kultur nachgefragt: Wo stehen wir in Sachen Gleichberechtigung?

Heike Burgbacher, Bürgermeisterin von Dürbheim

Heike Burgbacher, Bürgermeisterin von Dürbheim (Foto: privat ) Eine positive Entwicklung sieht Heike Burgbacher, die 2022 zur Bürgermeisterin in Dürbheim gewählt wurde: „Ich glaube, dass erhebliche Fortschritte in Richtung Gleichberechtigung erzielt wurden, aber es besteht weiterhin Raum für Verbesserungen.“ Heike Burgbacher ist die fünfte Bürgermeisterin im Landkreis Tuttlingen und die erste in der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen.

Es ist wichtig, auf allen Ebenen der Gesellschaft weiterhin für gleiche Chancen und Rechte einzutreten. Heike Burgbacher

Laut Angaben der Landeszentrale für politische Bildung liegt der Frauenanteil unter den über 1000 Bürgermeistern in Baden-Württemberg bei knapp neun Prozent. Das liegt auch daran, dass sich Frauen seltener zur Wahl stellen. Ihr Anteil unter den Bewerbern liegt bei rund zehn Prozent.

„In der Politik gibt es Fortschritte bei der Einbeziehung von Frauen. Dennoch sind Frauen in Führungspositionen oft unterrepräsentiert“, so Burgbacher. Sie sieht daher noch Nachholbedarf: „Baustellen in Bezug auf Gleichberechtigung bestehen vor allem in der Lohnungleichheit, dem Mangel an Frauen in höheren Positionen und der Herausforderung, Familie und Karriere in Einklang zu bringen.“

Susanne Irion, Bürgermeisterin von Trossingen

„Bürgermeisterin war, seit ich denken kann, mein Traumberuf. Dass es damals im ganzen Land nur eine Bürgermeisterin gab, wusste ich als kleines Mädchen nicht“, berichtet Susanne Irion. Erfahrungen mit Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts hat sie bisher nie gemacht. Susanne Irion (Foto: pm )

„Warum sich so wenige Frauen zur Wahl aufstellen lassen, liegt meines Erachtens nach darin, dass dieser Beruf nicht sonderlich gut mit Familie vereinbar ist. Teilzeitschultes kann man eben nicht sein“, so Irion.

Empfohlene Artikel Nachnutzung Susanne Irion erzählt, mit welchen Herausforderungen und Ideen sie ins neue Amt startet q Trossingen

„Im Gemeinderat liegt der Frauenanteil aktuell mit einem Viertel zwar deutlich höher, ist von Parität aber weit entfernt. Die Belastung für Frauen ist nach wie vor hoch. Sie stemmen mehrheitlich noch immer den größeren Teil der Haus- und Erziehungsarbeit und gehen häufig zusätzlich noch einem Beruf nach. Da bleibt schlicht weniger Freizeit, mit der man auch noch ein Gemeinderatsmandat ausfüllen kann.“

Und wo gibt es Nachholbedarf? „Mädchen und Frauen starten mit den besseren Abschlüssen aus Schule, Ausbildung und Studium in ihr Berufsleben und ihnen stehen alle Türen offen.“

Trotzdem sind sie in Führungspositionen unterrepräsentiert, als Alleinerziehende nach Scheidung oder Trennung häufiger auf Transferleistungen angewiesen und im Alter in höherem Maße von Armut betroffen. Susanne Irion

Das liege laut Irion an den Erziehungszeiten. „Die Entscheidung für Familie hat beruflich gesehen einen hohen Preis und den bezahlen in aller Regel die Frauen. Das empfinde ich als zutiefst ungerecht“, so die Bürgermeisterin.

Gabriele Lemke, Gesellschafterin der Hirschbrauerei

Gabriele Lemke (Foto: Sabine Doderer ) „Meine persönliche Einschätzung ist, dass sich in Sachen Gleichberechtigung doch vieles verbessert hat“, sagt Gabriele Lemke. Gesetzliche Vorgabe sieht sie hingegen kritisch: „Ich halte es für fragwürdig, ob vorgegebene Frauenquoten eben diese Akzeptanz schaffen oder sich nicht eher das Bild verfestigt, dass Frauen bestimmte Positionen nur aufgrund der Quote, nicht aber ihrer Qualifikationen erreichen.“

In ihrer Branche tut sich in Sachen Gleichberechtigung gerade viel. „Schön ist, dass im Bereich des Studiums seit Jahren die Frauenquote auch in unserer Branche kontinuierlich steigt und der Ausbildungsberuf der Brauerin und Mälzerin von immer mehr Frauen ergriffen wird.“

Empfohlene Artikel Wertschätzung Ihr Erfolgsrezept sind Respekt und Wertschätzung q Wurmlingen

Bei zwei Punkten sieht sie in Sachen Gleichberechtigung jedoch noch Nachholbedarf. „Völlig indiskutabel ist, dass Frauen für gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden als männliche Kollegen“, so Lemke.

Und: „Tatsächlich hängt nach wie vor die Organisation der Familie nur allzu oft nach meiner Erfahrung an der Frau.“

Ich habe während meiner beruflichen Karriere noch nie erlebt, dass ein Mann, der beruflich vorankommen wollte, gefragt wurde, wie er das mit seiner Familie vereinbaren will. Gabriele Lemke

Lemke sieht vor allem Zeit als begrenzte Ressource: „Frauen scheitern oft nicht an den berufliche Möglichkeiten, sondern weil sie sich nach wie vor häufiger in der Verantwortung sehen, eben auch die Familie und das Privatleben zu organisieren.“

Yvonne Glienke, Geschäftsführerin von Medical Mountains

„Glücklicherweise leben wir in einem Land, in dem die Gleichberechtigung kein so großes Thema mehr ist“, sagt Yvonne Glienke. „Trotz aller Fortschritte in vielen Bereichen existieren nach wie vor Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen. Deshalb ist es wichtig und notwendig, weiterhin darüber zu sprechen.“ Auch in der Medizintechnik können lange Arbeitszeiten und Reisen es schwierig machen, Familie und Karriere in Einklang zu bringen. Yvonne Glienke (Foto: pm )

„Frauen sind oft in Führungspositionen in der Medizintechnikbranche unterrepräsentiert. Sie verdienen oft weniger als ihre männlichen Kollegen, selbst bei ähnlicher Ausbildung und Erfahrung“, sagt sie.

Es ist essenziell, dass wir uns hier nicht ausschließlich auf Frauenquoten oder Gleichberechtigung konzentrieren, sondern vielmehr auf die Schaffung angemessener Rahmenbedingungen. Yvonne Glienke

Empfohlene Artikel Clusterinitiative Unterstützung bei Medizinprodukte-Verordnung gefordert q Tuttlingen

„Insbesondere müssen wir sicherstellen, dass Kinder zuverlässig und in qualitativ hochwertigen Betreuungseinrichtungen untergebracht werden können. Allein die Herausforderung, die Schulferien zu überbrücken, stellt viele Familien vor eine immense Belastung“, erklärt Glienke.

Andrea Blumers, Kulturamtsleiterin Tuttlingen

Andrea Blumers findet, dass sich das kulturelle Angebot Tuttlingens sehen lassen kann. (Foto: Foto: Ingeborg Wagner ) Im Großen und Ganzen sei die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Deutschland bereits weit gekommen, so Kulturamtsleiterin Andrea Blumers. „Das heißt aber nicht, dass wir uns auf dem bereits erreichten ausruhen sollten“, sagt sie.

Der Kulturbereich werde zunehmend immer weiblicher: „So sind hier in Tuttlingen beispielsweise fünf der sechs Kultureinrichtungsleiter Frauen. Auch der größte Teil der Belegschaft sind Mitarbeiterinnen. Das heißt aber auch, dass im Kulturbereich häufig in Teilzeit gearbeitet wird.“

Die wirklich großen Museumsdirektoren- oder Intendantenstellen sind dagegen noch häufig mit Männern besetzt. Andrea Blumers

Auch Blumers sieht daher großen Verbesserungsmöglichkeiten bei der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. „Frauen übernehmen auch in der heutigen Zeit einen Großteil der sogenannten Care-Arbeit, sodass weniger Zeit und Energie in den Beruf fließen kann. Modelle wie beispielsweise Führen in Teilzeit und damit einhergehend auch geteilte Führung auf mehrere Personen, sollten hier wichtiger werden.

Empfohlene Artikel Kulturamt Einstige Weinprinzessin leitet jetzt das Kulturamt q Tuttlingen

„Auch das Thema Kinderbetreuung spielt eine große Rolle, ohne familiäre Unterstützung ist eine Vollzeitstelle neben Kinderbetreuung immer noch eine sehr große bis unmögliche Herausforderung“, sagt sie.