In Puncto Verkehrsbehinderungen kommt einiges auf die Tuttlinger zu. Gleich mehrere Jahre wird die Umgestaltung der Straßen rund um den Drei-Kronen-Hof inklusive Stockacher Straße dauern. Geplant ist auch, die Ludwigstaler Straße zwischen Kreisverkehr KLS Martin und Dr. Karl Storz Kreisverkehr umzubauen. Wie das neben der Brückensanierung an der L277 gehen soll, ist die Frage.

Vier Jahre Baustelle

2024 bis 2027: So lange wird rund um den Drei-Kronen-Hof immer eine Straße nach der anderen saniert beziehungsweise umgestaltet, so die Stadt. Los geht es mit der Stockacher Straße bis zur Talstraße. Das soll bis Anfang 2025 umgesetzt werden und auch den Umbau der Seltenbachdole beinhalten. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 2,7 Millionen Euro.

So geht es los

Im März 2024 wird der Vorbereich des Drei-Kronen-Hofes entlang der Oberen Hauptstraße ausgeschrieben. Die Bauzeit beträgt rund sechs Monate. Der Bauträger Tuttlinger Wohnbau will den Drei-Kronen-Hof bis Mitte 2024 fertig stellen, erst danach kommt der Vorbereich dran.

Großbaustelle Drei-Kronen-Hof: Die Wohnbau will das Projekt bis Frühjahr 2024 abschließen. Dann werden die Straßen rund um das Quartier umgestaltet. (Foto: Ingeborg Wagner )

Die Umgestaltung der Katharinenstraße soll in den Jahren 2025 und 2026 zusammen mit dem Teilabschnitt Möhringer Straße und Schützenstraße Ost angegangen werden. Damit wird eine Ost-West-Verbindung geschaffen, um den Verkehr während der Bauzeit in den weiteren Abschnitte in beide Richtungen über die Katharinenstraße leiten zu können.

Der ZOB muss durchgehend angefahren werden können

2026 und 2027 wird die Obere Hauptstraße, die Schützenstraße West und der Übergang zur Zeughausstraße umgestaltet. Zentraler Bestandteil ist der neue Willy-Brandt-Platz, der verkehrsberuhigt sein soll. Südlich daran wird in der Oberen Hauptstraße, die bis zur Katharinenstraße ebenfalls verkehrsberuhigt werden soll, ein begrünter Straßenzug mit Aufenthaltsfunktion entstehen. Dabei handelt es sich um den anspruchsvollsten Teil der Realisierung, denn der ZOB muss dauerhaft angefahren werden können.

Im letzten Bauabschnitt soll die Kronenstraße fertiggestellt werden. Das ist 2027 geplant.

In Abstimmung mit KLS Martin

Zur Ludwigstaler Straße: Die Straße zwischen den beiden Kreisverkehren ist laut Stadtverwaltung in einem sehr schlechten Zustand. Bislang gibt es dort noch keine Straßenentwässerung in den Kanal. Das aber ist gesetzlich vorgeschrieben.

Unternehmen hat viel vor

„Wir starten aktuell mit der Planung“, teilt Arno Specht, Pressesprecher der Stadt, auf Nachfrage mit. Wann genau gebaut werden soll, sei noch offen. Vieles muss im Detail zwischen dem städtischen Planer und dem von KLS Martin abgestimmt werden. Denn das Medizintechnikunternehmen plant eine umfassende Erweiterung: Ein neues Bürogebäude und ein neues Logistikgebäude sollen auf der Fläche zwischen Ludwigstaler Straße, KLS-Martin-Platz, Carl-Zeiss-Straße und Nendinger Allee entstehen. Das alte Bürogebäude soll entkernt und saniert werden. Einige Meter weiter an der Ludwigstaler Straße soll zudem ein Parkhaus mit 370 Stellplätzen gebaut werden.

Auch die Stadtwerke wollen bauen

Specht: „Noch wissen wir nicht, wann genau und wie lange KLS Martin tatsächlich bauen wird ‐ also können wir auch noch keine Prognosen geben, wann konkret wir starten.“ Zudem planen die Stadtwerke, in diesem Bereich ein Wasserwerk zur Wasseraufbereitung zu erstellen.

Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit, die Ludwigstaler Straße auch städtebaulich anzupassen. Vorgesehen sind neben barrierefreien Bushaltestellen auch neue Zufahrten zu den Gewerbeflächen. Ein Ingenieurbüro wird die Planungen und Abstimmungen für die Stadt übernehmen.

Behelfsbrücke ist im Gemeinderat Thema

Nur: Können diese Bauvorhaben zeitgleich zu dem geplanten Brückenneubau an der L277 in Richtung Nendingen erfolgen? Dadurch droht eine Umleitungsstrecke von rund 18 Kilometern für mehrere Jahre, weshalb sich Stadt Tuttlingen und das Landratsamt zusammen mit dem Regierungspräsidium um den Bau einer Behelfsbrücke bemühen.

Vorausgesetzt, die Behelfsbrücke kommt, dann wird dies frühestens 2025 sein. Egal, wann und wie die Brücke gebaut wird: „Mit unserem Projekt in der Ludwigstaler Straße wird dies auf keinen Fall kollidieren, da wir hier ja als Umleitungsstrecke die Nendinger Allee haben“, sagt die Stadt.

Ob die Behelfsbrücke tatsächlich kommt, steht indes noch nicht fest: Das hängt von der genauen Kostenberechnung ab. Das Thema steht auf der Tagesordnung des städtischen Gemeinderats am Montag.